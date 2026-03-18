Легенда латинской поп-музыки Рики Мартин едет в Алматы

Всемирно известный пуэрто-риканский поп-певец Рики Мартин выступит с концертом в Алматы 18 июля 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из заявления Freedom Ticketon.

Стоит отметить, что один из главных символов латинской поп-музыки впервые выступит в Казахстане.

Свои самые яркие и зажигательные хиты такие, как "Livin’ la Vida Loca", "Maria", "She Bangs" и "Nobody Wants to Be Lonely" в рамках масштабного мирового тура он исполнит на стадионе "Спартак" (Центральный парк культуры и отдыха).

Предварительная продажа билетов (presale) стартует уже завтра, 19 марта в 11:00.

Основные продажи откроются 21 марта в 11:00 на сайте Ticketon.kz.

Рики Мартин распродал более 85 миллионов альбомов. У него 95 платиновых песен, 6 #1 альбомов в Billboard, 11 хитов номер один, 2 American Music Awards, 7 Grammy Awards, 8 World Music Awards, 10 Billboard Music Awards, 8 MTV Video Music Awards с концертами в более, чем 60 странах по всему миру.

Также ранее стало известно о приезде другого артиста. Популярный испанский певец Энрике Иглесиас 3 сентября даст концерт в Астане на "Астана арена". 5 сентября – в Алматы на Центральном стадионе.