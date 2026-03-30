Годовалая дочь Ильи Ильина покорила казахстанцев модным шоу

Именитый казахстанский тяжелоатлет Илья Ильин поделился семейным видео, на котором его годовалая дочь Аили красуется в разных нарядах под детскую песню Viola Antonova "Это модно", сообщает Zakon.kz.

Ролик он опубликовал в Instagram.

"Ты наша модница маленькая!" – подписал пост спортсмен.

В комментариях одной из первых отреагировала его супруга Татьяна, нежно назвав дочь звездочкой. Затем и фанаты Ильиных подключились к комплиментам:



– Принцесса маленькая! – Папины копия. – Булочка сладкая. – Ух, деловая такая. – Будущая супермодель!

Ранее сообщалось, что Ильин получил новый статус. Теперь он является официальным получателем спортивной пенсии за выслугу лет.