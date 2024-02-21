Жена Ильи Ильина опубликовала первое видео из роддома

Жена именитого казахстанского тяжелоатлета Ильи Ильина Татьяна, которая накануне подарила супругу дочь, опубликовала первое видео из родильного дома, сообщает Zakon.kz.

Под публикацией, которую супруга спортсмена сделала 21 февраля 2024 года в Instagram, она поблагодарила всех за поздравления.

"Пусть у каждой семьи кто мечтает, обязательно получится!" – написала Татьяна Ильина.

В свою очередь фолловеры продолжают поздравлять семью Ильиных с пополнением, и желают малышке расти здоровой:

"Поздравляем с рождением доченьки".

Ура, поздравляю вас! Это чудесно! Здоровья вам и малышке!"

"Поздравляю, пусть доча растет здоровой, смышленой и прекрасной малышкой".

"Поздравляю! Пусть малышка будет вашей гордостью! Счастья и благополучия вашей семье!"

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20 февраля 2024 года Илья Ильин второй раз стал папой. Супруга Татьяна подарила спортсмену дочь, которую назвали Айли.