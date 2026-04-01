Это кредит, а не подарок: Абдукаримова обратилась к своим подписчикам

Казахстанская актриса и предприниматель, жена певца Кайрата Нуртаса Жулдыз Абдукаримова опубликовала философский пост о творчестве, долге и благодарности, чем в очередной раз удивила поклонников, сообщает Zakon.kz.

"Наступил апрель – значит, все должно стать лучше. Сейчас у меня на душе очень хорошо. Слава Богу. В нашем доме не переводятся гости, звучат добрые пожелания, даются благословения. Дети движутся к своему будущему. Наша Рабия Султан развивается по возрасту, уже начала ползать. Я благодарна за эту обычную, но такую ценную жизнь под луной", – написала Абдукаримова.

Она также поблагодарила за такую возможность, хоть ей и кажется, что пока это делать рано.

"Благодарю! Но, кажется, благодарить пока рано. Почему я так говорю? Потому что мое отражение в зеркале сказало мне: работы в творчестве впереди столько, что кажется – выше головы. Да, кое-что уже сделано. Для других это может показаться малым, но для тебя это было весомо, как тысяча пудов. Если у нас есть хоть не лучезарный свет, а хотя бы тонкий луч разума, если есть не гора, а хотя бы крупица стремления, не огромное счастье, а хотя бы его маленькая доля – все это дано нам не просто так. Это не подарок, а кредит. Долг, возложенный на нас на пути искусства, наша ответственность перед обществом. Значит, впереди еще есть по-настоящему ценные, значимые, наполненные смыслом творческие работы!" – сказало отражение.

В конце актриса обратилась к подписчикам:

"И я, кажется, согласилась со своим отражением. Мой читатель, с которым я делюсь сокровенным, что говорит твое отражение в зеркале? Какие мысли сейчас тебя тревожат? Если бы мы с тобой встретились за чашкой кофе, о чем бы поговорили?" – спросила блогер.

Поклонников тронул пост, а также они оценили новую фотосессию Абдукаримовой:

– Невозможно не влюбиться, ты просто обалденно выглядишь. – Ты прекрасна, как сама весна! Создана для любви, для счастья, моя любимка, самая красивая и самая очаровательная. – Жулдыз, очень благородная, естественная красота. – Очень мудрые и весомые слова. – Ты человек, чья душа тянется только к добру, родная. Человек получает в ответ в разы больше того, что сам отдает – это закон жизни. Смотрю на тебя и просто восхищаюсь. В твоей нежной натуре так много прекрасных качеств. Будь счастлива всегда. – Вот бы встретиться с вами и поговорить по душам… Эх, если бы эта мечта сбылась, я бы с поклоном приняла это с большой скромностью.

Ранее Абдукаримова поздравила подписчиков с Ораза айт, а ее новая фотосессия вновь восхитила фанатов.