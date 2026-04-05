Смешно и красиво: шуточный ролик актрис Казахстана взорвал соцсети
Казахстанская актриса и предприниматель, жена певца Кайрата Нуртаса Жулдыз Абдукаримова насмешила поклонников шуточным видео, сообщает Zakon.kz.
Ролик она опубликовала в Instagram. На кадрах ее подруги, актриса Салтанат Бакаева и волейболистка Сабина Алтынбекова, сменяют друг друга, делая вызов оппоненту за кадром. На видео прописаны следующие слова, символизирующие разные характеры женщин в конфликтной ситуации:
– Разговор окончен.
– Извините, пожалуйста.
– Какое извинение?
В конце спортсменка делает решающий удар.
Девушки вызвали восторг и смех у подписчиков Абдукаримовой:
– Девчата просто супер молодцы.
– Все три звезды, которых я прям обожаю.
– Третью я не узнала, но она очень красива.
– Вот это торжество!
Ранее сообщалось, что дочь Алагузовой осталась в шоке от гостеприимства Жулдыз Абдукаримовой.
