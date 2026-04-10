#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+17°
$
479.82
559.9
6.15
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+17°
$
479.82
559.9
6.15
Культура и шоу-бизнес

Казахстанские артисты недополучали миллиарды: первые выплаты за авторские права начнутся летом

Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 10.04.2026 15:27 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Вице-министр юстиции Бекболат Молдабеков 10 апреля 2026 года на брифинге в СЦК заявил, что казахстанские артисты недополучили до 30 млрд тенге. Для прозрачных выплат за использование музыки запущена новая система, передает корреспондент Zakon.kz.

Спикер рассказал об информационной системе "Казкопирайт".

"В Америке и Европе продюсеры получают деньги за то, что их песни где-то воспроизводятся. У нас, к сожалению, это все работало на бумаге. Мы видим, что недополучалось около 30 млрд тенге – нашими артистами и продюсерами. Теперь мы создали эту систему, она прозрачная: по телевидению, по радио – сколько раз бы ни проигрывалась песня, все это артист может посмотреть в мобильном приложении. С января мы ее запустили, первые выплаты ожидаем уже в июне-июле", – дополнил Бекболат Молдабеков.

По его словам, в следующем году планируется пойти дальше: помимо ТВ и радио хотят подключить бары, караоке, рестораны и так далее, и с каждой песни должна быть монетизация.

9 декабря 2025 года представители министерства юстиции рассказали, как изменитcя в Казахстане порядок выплаты авторского вознаграждения.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: