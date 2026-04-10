Казахстанские артисты недополучали миллиарды: первые выплаты за авторские права начнутся летом

Вице-министр юстиции Бекболат Молдабеков 10 апреля 2026 года на брифинге в СЦК заявил, что казахстанские артисты недополучили до 30 млрд тенге. Для прозрачных выплат за использование музыки запущена новая система, передает корреспондент Zakon.kz.

Спикер рассказал об информационной системе "Казкопирайт".

"В Америке и Европе продюсеры получают деньги за то, что их песни где-то воспроизводятся. У нас, к сожалению, это все работало на бумаге. Мы видим, что недополучалось около 30 млрд тенге – нашими артистами и продюсерами. Теперь мы создали эту систему, она прозрачная: по телевидению, по радио – сколько раз бы ни проигрывалась песня, все это артист может посмотреть в мобильном приложении. С января мы ее запустили, первые выплаты ожидаем уже в июне-июле", – дополнил Бекболат Молдабеков.

По его словам, в следующем году планируется пойти дальше: помимо ТВ и радио хотят подключить бары, караоке, рестораны и так далее, и с каждой песни должна быть монетизация.

