Придется платить даже за первые ноты: как в Казахстане изменится авторское право

Вице-министр юстиции Ботагоз Жакселекова заявила, что фиксироваться будет весь произведенный контент без каких-либо ограничений по длительности – предела по времени воспроизведения нет.

"Закон четко устанавливает, что это возможно в случае цитирования, если произведение используется в учебных целях, в официальных мероприятиях, в судах, либо если копия делается для личного архива. В этих случаях произведение можно использовать без согласия автора и без выплаты вознаграждения. Еще раз повторю то, что в законе нет ограничений относительно того, сколько минут должно использоваться произведение, чтобы ставить вопрос о выплате вознаграждения. Нужно учитывать, что авторское право возникает в силу факта создания. И неважно, было ли произведение публично обнародовано на телевидении, радио или среди друзей в кругу семьи. Достаточно, чтобы оно было в какой-либо объективной форме доступно для восприятия третьих лиц", – дополнила она.

Спикер подтвердила, что даже за первые ноты придется платить.

"Речь идет об использовании права. Когда у кого-то угнали машину или своровали мобильный телефон, мы понимаем, что это нарушение, и за это есть определенная ответственность. Когда речь идет об авторских правах, мы тоже должны понимать, что это такое же имущество. И за использование объектов авторского права должно выплачиваться справедливое вознаграждение", – сказала Шолпан Абдреева. Журналисты спросили, означает ли случайная и сразу прекращенная запись, что человек уже подпадает под фиксацию.

"Ну, знаете, надо учитывать, где это произведение используется. Если в кафе и ресторанах, если в увеселительных заведениях – то в этих местах все прекрасно понимают, что для правомерного использования должно быть разрешение", – продолжила она.

Она отметила, что в случае свободного пользования можно брать произведение без согласия автора и без выплаты авторского вознаграждения.

24 ноября 2025 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о защите интеллектуальной собственности в Казахстане.