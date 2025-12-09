Придется платить даже за первые ноты: как в Казахстане изменится авторское право
Фото: pixabay
Представители Министерства юстиции 9 декабря 2025 года на брифинге в СЦК рассказали, как изменится в Казахстане порядок выплаты авторского вознаграждения, передает корреспондент Zakon.kz.
Вице-министр юстиции Ботагоз Жакселекова заявила, что фиксироваться будет весь произведенный контент без каких-либо ограничений по длительности – предела по времени воспроизведения нет.
"Законодательство об авторском праве не предусматривает сколько времени звучит то или иное произведение. Согласно закону об авторском праве, неважно даже извлекается прибыль от использования произведения или нет – если факт использования имел место, то должен быть решен вопрос о выплате авторского вознаграждения. За исключением случаев свободного использования произведения, которые установлены в законе об авторском праве", – дополнила председатель Комитета по правам интеллектуальной собственности МЮ РК Шолпан Абдреева.
Она отметила, что в случае свободного пользования можно брать произведение без согласия автора и без выплаты авторского вознаграждения.
"Закон четко устанавливает, что это возможно в случае цитирования, если произведение используется в учебных целях, в официальных мероприятиях, в судах, либо если копия делается для личного архива. В этих случаях произведение можно использовать без согласия автора и без выплаты вознаграждения. Еще раз повторю то, что в законе нет ограничений относительно того, сколько минут должно использоваться произведение, чтобы ставить вопрос о выплате вознаграждения. Нужно учитывать, что авторское право возникает в силу факта создания. И неважно, было ли произведение публично обнародовано на телевидении, радио или среди друзей в кругу семьи. Достаточно, чтобы оно было в какой-либо объективной форме доступно для восприятия третьих лиц", – дополнила она.
Спикер подтвердила, что даже за первые ноты придется платить.
"Речь идет об использовании права. Когда у кого-то угнали машину или своровали мобильный телефон, мы понимаем, что это нарушение, и за это есть определенная ответственность. Когда речь идет об авторских правах, мы тоже должны понимать, что это такое же имущество. И за использование объектов авторского права должно выплачиваться справедливое вознаграждение", – сказала Шолпан Абдреева.
Журналисты спросили, означает ли случайная и сразу прекращенная запись, что человек уже подпадает под фиксацию.
"Ну, знаете, надо учитывать, где это произведение используется. Если в кафе и ресторанах, если в увеселительных заведениях – то в этих местах все прекрасно понимают, что для правомерного использования должно быть разрешение", – продолжила она.
24 ноября 2025 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о защите интеллектуальной собственности в Казахстане.
