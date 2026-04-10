Финансы

Курс доллара снова снизился на торгах 10 апреля

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, фото - Новости Zakon.kz от 10.04.2026 15:40 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 10 апреля 2026 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 473,13 тенге, снизившись на 5,65 тенге.

Курс российского рубля остался на ровне 6,14 тенге.

Курс китайского юаня на дневных торгах составил 69,40 тенге (-0,91).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 471,7-474,2 тенге, евро – по 552,4-557,9 тенге, рубли – по 6,06-6,19.

Мировые цены на нефть растут 10 апреля.

Так, стоимость июньских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures увеличилась на 1,70%, до 97,55 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на май подорожали на 1,88%, до 99,71 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 479,82 тенге, евро – 559,9 тенге, рубля – 6,15 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 10 апреля, можно здесь.

Лариса Черненко
Лариса Черненко
