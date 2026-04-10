"Трудно выбрать": Игорь Крутой посвятил пост казахстанцу Алексу Лиму

Сегодня, 10 апреля 2026 года, известный российский композитор Игорь Крутой объявил в своем Instagram радостную новость о восходящей звезде из Казахстана Александре Лиме (более известен как Alex Lim), сообщает Zakon.kz.

71-летний маэстро заявил, что новая песня Алекса Лима "Целый мир" (музыка И. Крутой, сл. Е. Гринкевич) уже доступна на всех музыкальных площадках.

"Надеемся, что эта песня вызовет теплые эмоции и весеннее настроение у каждого ее слушателя", – отметили Крутой и Лим.

Впрочем, реакции от поклонников долго ждать не пришлось. Они заявили, что получился очередной хит:

"Красиво как".

"Крутые ребята!"

"Чудесная песня!"

"Что ни песня, то шедевр".

"Какие слова прекрасные!"

"Что за голос такой магический".

"Очередной шедевр! Очень круто".

"Круто и, как всегда, очень талантливо".

"Супер! Вот это песня! Слова супер! То, что надо. Творите!"

"Теперь моя любимая песня "ОтпустименяВокзалНеземнаяЦелыймир"! Трудно выбрать лучшую и любимую. Ждем еще песен 100!"

Ранее сообщалось, что близкая знакомая Розы Рымбаевой записала первую песню с Игорем Крутым. Подробнее об этом – по ссылке.