Близкая знакомая Розы Рымбаевой записала первую песню с Игорем Крутым
Из рассказа стало известно, что инициатором была Зергерли. Именно она позвонила именитому пианисту и предложила коллаборацию.
По словам Крутого, эта песня может стать саундтреком к турецким сериалам.
"Когда встречаются два творческих мира, рождается песня, в которой есть место и страсти, и нежности, и настоящим чувствам", – говорится в описании к опубликованному ролику.
Стоит отметить, 7 февраля 2026 года Зергерли специально прилетела в Алматы, чтобы лично присутствовать на юбилейном концерте Розы Рымбаевой. Со сцены Роза Куанышевна поделилась теплой историей, связанной с началом своего большого пути.
По ее словам, в 1979 году во время телевизионной трансляции выступления с фестиваля "Песня года", где она исполнила одну из своих знаковых композиций "Любовь настала", отец Зергерли принял решение назвать свою дочь в честь Рымбаевой.
Также совсем недавно протеже Игоря Крутого с триумфом выступил в городах Казахстана.