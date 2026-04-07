Близкая знакомая Розы Рымбаевой записала первую песню с Игорем Крутым

Популярная азербайджанская певица Роза Зергерли и известный российский композитор Игорь Крутой подготовили первую совместную работу под названием "Кино". Артисты перед премьерой решили поделиться деталями создания лирической композиции, сообщает Zakon.kz.

Из рассказа стало известно, что инициатором была Зергерли. Именно она позвонила именитому пианисту и предложила коллаборацию.

По словам Крутого, эта песня может стать саундтреком к турецким сериалам.

"Когда встречаются два творческих мира, рождается песня, в которой есть место и страсти, и нежности, и настоящим чувствам", – говорится в описании к опубликованному ролику.

Стоит отметить, 7 февраля 2026 года Зергерли специально прилетела в Алматы, чтобы лично присутствовать на юбилейном концерте Розы Рымбаевой. Со сцены Роза Куанышевна поделилась теплой историей, связанной с началом своего большого пути.

По ее словам, в 1979 году во время телевизионной трансляции выступления с фестиваля "Песня года", где она исполнила одну из своих знаковых композиций "Любовь настала", отец Зергерли принял решение назвать свою дочь в честь Рымбаевой.

Также совсем недавно протеже Игоря Крутого с триумфом выступил в городах Казахстана.