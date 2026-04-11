Каникулы в Нью-Йорке: Максим Галкин поделился фото с 12-летней дочерью

На данный момент юморист проводит время с детьми в США и активно делится позитивными кадрами отдыха с подписчиками, сообщает Zakon.kz.

Фотографию с дочерью Лизой, сделанную на знаменитой площади в центральной части Манхэттена в Нью-Йорке Таймс-сквер, Галкин подписал лаконично: "Times".

А вот поклонники комика слов не жалели. В комментариях под постом многие отметили красоту девочки и ее потрясающее сходство со звездной мамой, советской и российской эстрадной певицей Аллой Пугачёвой.

○ Лиза невероятно красивая. И Максим, конечно.

○ В каждом кадре видно, сколько любви, тепла и тихой гордости в этих моментах

○ Лизочка так выросла! Любим вас всех!

○ Какая же она куколка, абсолютное любование!

Такие реакции оставляют пользователи.

Накануне сообщалось, что 49-летний артист отправился с наследниками на каникулах в Нью-Йорк.