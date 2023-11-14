Максим Галкин опубликовал фото подросшей дочери
На фотографии 10-летняя девочка улыбается, сидя на диване. Публикация была размещена 13 ноября 2023 года на странице в Instagram.
Ведущий решил лаконично подписать кадр, сопроводив его смайликом в виде сердечка. К тому же, артист отключил комментарии в соцсетях.
Максим Галкин и Алла Пугачева поженились 24 декабря 2011 года. А в сентябре 2013 года у пары родилась двойня Лиза и Гарри: сестра родилась на несколько минут раньше. Детей вынашивала суррогатная мать.
9 ноября 2023 года Галкин опубликовал видео, где показал нового питомца семьи.
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Напомним, что Максим Галкин с Аллой Пугачёвой и детьми уехали в Израиль весной 2022 года.
9 октября 2023 года Максим Галкин записал видеообращение к фанатам и поделился подробностями переезда в Израиль. Тогда юморист заявил, что, несмотря на обострение ситуации между Израилем и Палестиной, не собирается покидать страну.