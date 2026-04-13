Культура и шоу-бизнес

Драма продолжается: Бритни Спирс после громкого ареста вновь попала в клинику

Бритни Спирс вновь попала в реабилитационный центр, фото - Новости Zakon.kz от 13.04.2026 18:31
Поп-диву 90-х Бритни Спирс поместили в реабилитационное учреждение после ареста за вождение в состоянии опьянения, сообщает Zakon.kz.

Представитель поп-звезды подтвердил изданию People, что 44-летняя Спирс добровольно обратилась в специализированное учреждение для прохождения лечения.

Спирс была задержана 4 марта в городе Вентура (штат Калифорния) по подозрению в управлении автомобилем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения (DUI). На следующий день она была освобождена, а ее представитель в заявлении назвал произошедшее "досадным инцидентом", который является "совершенно недопустимым".

"Бритни намерена предпринять необходимые шаги, соблюдать закон, и мы надеемся, что это станет первым шагом к давно назревшим изменениям в ее жизни. Мы также надеемся, что в этот непростой период она сможет получить необходимую помощь и поддержку. Ее сыновья будут проводить с ней время. Близкие разработают давно необходимый план, который поможет ей стабилизировать состояние и обеспечить благополучие", – говорится в заявлении.

У Спирс двое сыновей – Шон Престон и Джейден Джеймс – от бывшего мужа Кевина Федерлайна.

Этот арест стал очередным испытанием для певицы, чье нестабильное поведение в социальных сетях вызывало обеспокоенность поклонников после прекращения опеки над ней в 2021 году. В октябре 2025 года Федерлайн (48 лет) выразил серьезную тревогу за состояние поп-звезды в своих мемуарах You Thought You Knew, отметив, что, по его мнению, "пришло время бить тревогу".

"Стало невозможно делать вид, что все в порядке. С моей точки зрения, время на исходе, и мы приближаемся к критической черте. Если ничего не изменится, может произойти что-то плохое, и больше всего я боюсь, что нашим сыновьям придется разбираться с последствиями", – написал он.

Представитель Спирс ответил на заявления, сделанные в книге Федерлайна, подчеркнув, что ее дети и их "благополучие на фоне всей этой шумихи" – это "единственное, что для нее действительно важно".

Ранее сообщалось, что Бритни Спирс вновь стала жертвой обмана. Ее сын устроил злой розыгрыш.

Елена Беляева
Елена Беляева
