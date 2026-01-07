Стало известно, от чего умерла легенда французского кино Брижит Бардо

Причиной смерти французской актрисы Брижит Бардо стали осложнения, вызванные тяжелым онкологическим заболеванием и перенесенными операциями, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщил журнал Paris Match со ссылкой на супруга актрисы Бернара д’Ормаля.

По его словам, в последние годы жизни Бардо была физически сильно ослаблена после двух операций по удалению злокачественной опухоли и испытывала постоянные боли в спине.

"Ослабленная болезнью и операциями, она в конце концов потеряла волю к жизни", – отметил д’Ормаль.

Последние дни актриса провела в своем доме в Сен-Тропе рядом с мужем, в окружении домашних животных – кошек и собак. За ее состоянием также следили медицинские сестры.

Сегодня, 7 января, прошла церемония прощания с Брижит Бардо. Она состоялась в церкви Нотр-Дам-де-л’Ассомпсьон в Сен-Тропе. Проститься с актрисой пришли члены семьи, друзья, представители фонда по защите животных, а также общественные и культурные деятели.

