Культура и шоу-бизнес

Раскрыты шокирующие подробности вскрытия Майкла Джексона

Майкл Джексон, фото - Новости Zakon.kz от 06.02.2026 16:40 Фото: wikimedia
Легендарный певец Майкл Джексон тщательно скрывал проблемы со здоровьем и не подпускал врачей к некоторым частям своего тела. Но история его пластических операций и тайные проблемы со здоровьем полностью раскрыты после его смерти в июне 2009 года, сообщает Zakon.kz.

Артист скончался в 50 лет в своем доме в Лос-Анджелесе от передозировки хирургического анестетика пропофола. Позже его смерть квалифицировали как убийство, а личный врач, доктор Конрад Мюррей, был признан виновным в непредумышленном убийстве. После смерти "Короля поп-музыки" провели вскрытие, которое пролило свет на его пластические операции и состояние здоровья.

В новом документальном фильме Channel 4 "Майкл Джексон: Суд" отмечается, что после многолетних операций, приема лекарств и, по всей видимости, борьбы с анорексией, Джексон умер, веся около 55 кг. В его желудке обнаружили лишь частично растворившиеся таблетки, так как отличался он одним крошечным приемом пищи в день, пишет Mirror.

У Джексона были колотые раны по всей поверхности рук, предположительно, вызванные препаратами, которые он вводил себе для борьбы с хронической бессонницей. На его бедрах и плечах тоже были следы от уколов, предположительно, от инъекций обезболивающих.

Также были заметны следы многочисленных косметических операций, которые он перенес за годы, – два хирургических шрама за ушами и еще два – по обе стороны ноздрей. Врачи пришли к выводу, что многие шрамы у основания шеи, на руках и запястьях остались от различных операций.

Помимо шрамов после операций, выяснилось, что Майкл Джексон перенес странные косметические процедуры, в том числе татуаж розового цвета на губах. Его брови были вытатуированы черным, а передняя часть головы была странным образом вытатуирована черным цветом, чтобы слиться с линией роста волос.

Колени и голени звезды были покрыты синяками, а на спине обнаружили порезы, указывающие на недавнее падение.

"Но что еще более тревожно, выяснилось, что его волнистые волосы до плеч были париком, приклеенным к голове. Джексон был совершенно лысым, за исключением небольших участков "персикового пушка" на израненной голове", – пишет издание.

Считается, что Джексон впервые начал носить парик после того, как его волосы загорелись во время съемок рекламного ролика Pepsi в 1984 году, в результате чего он получил ожоги второй и третьей степени. Ему прописали сильнодействующие обезболивающие, чтобы справиться с мучительной болью от ожогов головы и лица, и он пристрастился к рецептурным препаратам – зависимость, которая в конечном итоге привела его к смерти.

Вскрытие также подтвердило правдивость многолетних предположений об изменении цвета кожи Джексона. Он всегда настаивал на том, что изменение его внешности с годами было вызвано кожным заболеванием витилиго, которое приводит к появлению пятен утраченной пигментации. Его тело действительно было покрыто пятнами светлой и темной кожи, что подтверждает, что он страдал этим заболеванием.

Также у него были проблемы с ногами, к которым поп-звезда долгое время не подпускал врачей. Благодаря культовым движениям и революционной хореографии ноги Джексона приносили ему огромные деньги. Он впервые показал миру лунную походку во время исполнения песни "Billie Jean" в 1983 году. Говорят, что он носил фирменные носки, чтобы скрыть тот факт, что его стопы были сильно деформированы.

Джексон страдал от мучительных мозолей и настолько сильной грибковой инфекции, что казалось, будто его кожа гниет.

Описывая ноги Джексона в своей автобиографии 2016 года "Это оно", его врач, доктор Конрад Мюррей, написал: "(Они) были покрыты мозолями… и страдали от запущенной хронической грибковой инфекции. Оказалось, что он всегда носил носки, потому что ему было очень стыдно за то, как выглядят его ноги".

Он посоветовал Майклу обратиться к подологу. И на следующий день после лечения он смог ходить и танцевать без боли.

"Позже я прописал противогрибковые препараты для устранения инфекции. Это имело полный успех. Тем временем я лично регулярно делал лосьоны и массаж, чтобы удалить огрубевшую кожу", – описывал врач.

Даже после смерти "Король поп-музыки" продолжает собирать гонорары от своей звездной карьеры. Так, в 2023 году журнал Forbes назвал его самой высокооплачиваемой умершей знаменитостью.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
