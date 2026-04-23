#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+15°
$
461.37
542.16
6.14
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+15°
$
461.37
542.16
6.14
Туризм

Жительница Актау решила проехать на велосипеде через весь Казахстан

Путешествие по Казахстану, фото - Новости Zakon.kz от 23.04.2026 05:50 Фото: Instagram/mangystau.news
22-летняя велопутешественница Бурлен Адилеткызы отправилась в путь по Казахстану, сообщает Zakon.kz.

Старт выбрала из Мангистау, говорит, так удобнее выстроить путь. В планах – посетить около 18 городов, передает "24kz". По дороге она будет заезжать в села и знакомиться с местными жителями. Финишировать рассчитывает в столице ко Дню Астаны.

"Я хочу показать потенциал женщин в спорте. Проезжая через города и области, хочу лучше узнать историю Казахстана. В будущем планирую путешествовать по другим странам. Ветер, жара и поломки не страшны. Главное – настрой", – поделилась планами жительница Актау.

На историческую родину Бурлен переехала из Китая. Два года назад она уже прошла серьезный маршрут, когда за 26 дней добралась пешком из Урумчи до Астаны.

К нынешней поездке на велосипеде она готовилась основательно полностью изучив маршрут.

С 6 июня по 29 августа 2026 года казахстанский лоукостер FlyArystan запускает прямые рейсы из Актау в Батуми.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
70-летний мужчина решил совершить путешествие из Башкортостана в Казахстан на велосипеде
01:42, 14 июля 2025
70-летний мужчина решил совершить путешествие из Башкортостана в Казахстан на велосипеде
Пенсионер отправился из Актау в Париж на велосипеде
20:11, 04 мая 2024
Пенсионер отправился из Актау в Париж на велосипеде
Снег и метели захватят почти весь Казахстан
12:40, 19 ноября 2025
Снег и метели захватят почти весь Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Рыбакина узнала имя первой соперницы на турнире WTA-1000 в Мадриде
05:12, Сегодня
Рыбакина узнала имя первой соперницы на турнире WTA-1000 в Мадриде
Полное видео боя Натальи Богдановой с олимпийской чемпионкой на Кубке мира по боксу
04:42, 23 апреля 2026
Полное видео боя Натальи Богдановой с олимпийской чемпионкой на Кубке мира по боксу
Раздельным решением судей завершился бой казахстанца на Кубке мира по боксу
04:33, 23 апреля 2026
Раздельным решением судей завершился бой казахстанца на Кубке мира по боксу
Появилось видео досрочной победы казахстанки на Кубке мира по боксу
03:42, 23 апреля 2026
Появилось видео досрочной победы казахстанки на Кубке мира по боксу
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: