Жительница Актау решила проехать на велосипеде через весь Казахстан

22-летняя велопутешественница Бурлен Адилеткызы отправилась в путь по Казахстану, сообщает Zakon.kz.

Старт выбрала из Мангистау, говорит, так удобнее выстроить путь. В планах – посетить около 18 городов, передает "24kz". По дороге она будет заезжать в села и знакомиться с местными жителями. Финишировать рассчитывает в столице ко Дню Астаны.

"Я хочу показать потенциал женщин в спорте. Проезжая через города и области, хочу лучше узнать историю Казахстана. В будущем планирую путешествовать по другим странам. Ветер, жара и поломки не страшны. Главное – настрой", – поделилась планами жительница Актау.

На историческую родину Бурлен переехала из Китая. Два года назад она уже прошла серьезный маршрут, когда за 26 дней добралась пешком из Урумчи до Астаны.

К нынешней поездке на велосипеде она готовилась основательно полностью изучив маршрут.

С 6 июня по 29 августа 2026 года казахстанский лоукостер FlyArystan запускает прямые рейсы из Актау в Батуми.