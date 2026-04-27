У покойного Алексея Пиманова осталась тайная маленькая дочь

В Москве (Россия) прошли похороны ведущего программы "Человек и закон" Алексея Пиманова. На 64-м году жизни у него не выдержало сердце, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Starhit, проводить Алексея Викторовича в последний путь пришли родные, друзья, коллеги, поклонники.

На похоронах выяснилось, что два года назад у Алексея Пиманова и его жены Ольги Погодиной родился общий ребенок.

Вдова Пиманова едва могла говорить, только утирала слезы. Но она также упомянула о дочери, которую пообещала достойно воспитать.

"Я тебе благодарна за каждую секунду, в которые нам посчастливилось быть рядом. Я даже в кошмарном сне не могла предположить, что получится так… Я очень надеюсь что смогу воспитать нашу доченьку так, чтобы тебе понравилось. Она сейчас любит тебя, и ты ее любишь. Для меня ты никогда никуда не уйдешь, мой любимый и единственный родной мой человечек", – произнесла 49-летняя женщина.

Вот втором браке у Алексея Викторовича появилась приемная дочь Дарья, а от первого – есть два сына Денис и Артем. Все трое связали свою профессиональную жизнь с телевидением.

Алексея Пиманова внезапно не стало 23 апреля, у него случился острый инфаркт.

