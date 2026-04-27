#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+20°
$
460.8
541.21
6.13
Культура и шоу-бизнес

У покойного Алексея Пиманова осталась тайная маленькая дочь

Алексей Пиманов, фото - Новости Zakon.kz от 27.04.2026 22:16 Фото: kino-teatr.ru/Алексей Пиманов
В Москве (Россия) прошли похороны ведущего программы "Человек и закон" Алексея Пиманова. На 64-м году жизни у него не выдержало сердце, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Starhit, проводить Алексея Викторовича в последний путь пришли родные, друзья, коллеги, поклонники.

На похоронах выяснилось, что два года назад у Алексея Пиманова и его жены Ольги Погодиной родился общий ребенок.

Вдова Пиманова едва могла говорить, только утирала слезы. Но она также упомянула о дочери, которую пообещала достойно воспитать.

"Я тебе благодарна за каждую секунду, в которые нам посчастливилось быть рядом. Я даже в кошмарном сне не могла предположить, что получится так… Я очень надеюсь что смогу воспитать нашу доченьку так, чтобы тебе понравилось. Она сейчас любит тебя, и ты ее любишь. Для меня ты никогда никуда не уйдешь, мой любимый и единственный родной мой человечек", – произнесла 49-летняя женщина.

Вот втором браке у Алексея Викторовича появилась приемная дочь Дарья, а от первого – есть два сына Денис и Артем. Все трое связали свою профессиональную жизнь с телевидением.

Алексея Пиманова внезапно не стало 23 апреля, у него случился острый инфаркт.

Ранее новые фото со свадьбы опубликовала дочь покойного актера Мурата Бисенбина.

Аксинья Титова
Читайте также
Младшая дочь покойной Заворотнюк дебютировала в номере папы
03:20, 15 февраля 2025
Младшая дочь покойной Заворотнюк дебютировала в номере папы
Алексея Панина объявили в международный розыск
14:05, 22 мая 2023
Алексея Панина объявили в международный розыск
Умер легендарный казахстанский футболист и тренер Марат Есмуратов
18:04, 05 января 2026
Умер легендарный казахстанский футболист и тренер Марат Есмуратов
Последние
Популярные
Читайте также
"Битва равных по уровню команд": озвучен прогноз из России на матч "Астана" - "Тобыл"
15:24, Сегодня
"Битва равных по уровню команд": озвучен прогноз из России на матч "Астана" - "Тобыл"
Вторая ракетка Казахстана за час с небольшим разобрался с хозяином турнира
15:17, Сегодня
Вторая ракетка Казахстана за час с небольшим разобрался с хозяином турнира
Нганну назвал победителя в поединке Фьюри и Джошуа
15:12, Сегодня
Нганну назвал победителя в поединке Фьюри и Джошуа
Юный талант из Казахстана был разгромлен главным фаворитом турнира
15:00, Сегодня
Юный талант из Казахстана был разгромлен главным фаворитом турнира
