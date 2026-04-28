В Астане 2 000 школьников одновременно исполнили кюй "Алтын ұя"

На площади международного выставочного центра EXPO в Астане прошел масштабный музыкальный флешмоб на тему "Казахстан – наш общий дом".

Как передает официальный сайт акимата столицы, в мероприятии приняли участие около 2 000 учеников городских школ, которые одновременно исполнили кюй "Алтын ұя" известного кюйши-композитора Каршыги Ахмедьярова.

Школьники играли на национальных и классических инструментах, таких как домбра, кобыз, кыл-кобыз, жетыген, сазсырнай, флейта и скрипка.

Фото: акимат города Астаны

В музыкальном флешмобе участвовали воспитанники художественных и музыкальных школ столицы, а также общеобразовательных организаций в возрасте от 10 до 16 лет.

По словам организаторов, главная цель мероприятия – донести идею "Казахстан – наш общий дом" через музыку.

Звучание различных инструментов слилось в единый поток, символизируя единство многонациональной страны.

Участники флешмоба также поделились своими впечатлениями. По их словам, исполнение кюя "Алтын ұя" позволило им прочувствовать любовь к родной земле.

Стоит отметить, что кюй "Алтын ұя" считается произведением, олицетворяющим тоску по Родине и любовь к родному краю.