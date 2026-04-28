#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+20°
$
460.8
541.21
6.13
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+20°
$
460.8
541.21
6.13
Культура и шоу-бизнес

В Астане 2 000 школьников одновременно исполнили кюй "Алтын ұя"

Кюй &quot;Алтын ұя&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 28.04.2026 14:37 Фото: акимат города Астаны
На площади международного выставочного центра EXPO в Астане прошел масштабный музыкальный флешмоб на тему "Казахстан – наш общий дом".

Как передает официальный сайт акимата столицы, в мероприятии приняли участие около 2 000 учеников городских школ, которые одновременно исполнили кюй "Алтын ұя" известного кюйши-композитора Каршыги Ахмедьярова.

Школьники играли на национальных и классических инструментах, таких как домбра, кобыз, кыл-кобыз, жетыген, сазсырнай, флейта и скрипка.

Фото: акимат города Астаны

В музыкальном флешмобе участвовали воспитанники художественных и музыкальных школ столицы, а также общеобразовательных организаций в возрасте от 10 до 16 лет.

По словам организаторов, главная цель мероприятия – донести идею "Казахстан – наш общий дом" через музыку.

Фото: акимат города Астаны

Звучание различных инструментов слилось в единый поток, символизируя единство многонациональной страны.

Участники флешмоба также поделились своими впечатлениями. По их словам, исполнение кюя "Алтын ұя" позволило им прочувствовать любовь к родной земле.

Фото: акимат города Астаны

Стоит отметить, что кюй "Алтын ұя" считается произведением, олицетворяющим тоску по Родине и любовь к родному краю.

Фото: акимат города Астаны

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: