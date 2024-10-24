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Сто школьников одновременно исполнили кюи в Актау ко Дню Республики

Традиционный флешмоб «Ұлы дала мұрагер» ко Дню Республики прошел в Актау, фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2024 16:07 Фото: Zakon.kz/Кирилл Александров
Традиционный флешмоб "Ұлы дала мұрагер" ко Дню Республики прошел в Актау. Сразу 100 школьников-домбристов одновременно исполнили кюи, посвященные любви в Родине, патриотизму и национальному духу, передает Zakon.kz.

Такой флешмоб проводится уже пятый год подряд, но особенностью нынешнего стало участие новичков – тех, кто изучает игру на национальном инструменте всего чуть больше месяца.

Эльмира Ибраим и Данара Ержан – ученицы 7-го класса НИШ города Актау. Для них это выступление стало дебютным. Девочки рассказывают, что начали обучаться игре на домбре с сентября 2024 года. Репетиции два раза в неделю и особая методика преподавания сделали свое дело – 100 школьников без запинки сыграли три кюя.

"Вначале было сложно, ведь я никогда ранее не играла на домбре. Кроме того, что нужно было освоить азы, еще необходимо было научиться играть с таким количеством людей. Ведь нужно слушать и слышать не только свою игру, но и друг друга", – говорит Эльмира Ибраим.
Традиционный флешмоб , фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2024 16:07

Фото: Zakon.kz/Кирилл Александров

"Учиться чему-то новому – это всегда нелегко. Но мы старались и сделали все, чтобы игра получилась идеальной", – добавляет Данара Ержан.

Были среди музыкантов и достаточно опытные домбристы. Аманжол Елнар уже пять лет играет на домбре. Отмечает, что в школе этот урок является обязательным – каждую четверть выставляют оценки, а в конце года ученики сдают зачет.

"Чтобы облегчить подготовку к выступлению, мы сначала делимся на классы и по частям учим произведение. Когда остается около двух недель до концерта, начинаем репетиции все вместе. Количество не определяет качество, поэтому лучше уделять внимание качеству репетиций, а не их количеству", – рассказывает школьник.
Традиционный флешмоб , фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2024 16:07

Фото: Zakon.kz/Кирилл Александров

Парад домбристов состоялся в Мангистауской областной универсальной библиотеке имени Кабиболлы Сыдыкова. Акустика зала позволила передать всю красоту игры на национальных инструментах. Школьники исполнили три кюя: "Ерке сылқым", "Жастар биi" и произведение Абая Кунанбаева "Көзімнің қарасы".

"Это кюи, которые олицетворяют патриотизм и любовь к родине. Концепция развития детей в нашей школе подразумевает не только академическое образование и знания, но и воспитание в детях патриотизма, национального духа. Это дает дополнительную энергетику и стремление к саморазвитию", – говорит Ринат Жумабаев, директор НИШ города Актау.

Ранее подобный парад домбристов был организован на берегу моря. Над водой пронеслись чарующие мелодии национальных инструментов. Выступление собрало сотни зрителей и восторженные отклики в социальных сетях.

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