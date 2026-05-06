Культура и шоу-бизнес

Энн Хэтэуэй сыграла Пенелопу в "Одиссее" Кристофера Нолана

Фото: Instagram/theodysseymovie
5 мая Universal Pictures выпустила трейлер "Одиссеи" Кристофера Нолана, где одну из главных ролей сыграла актриса двух фильмов "Дьявол носит Prada" Энн Хэтэуэй, сообщает Zakon.kz.

Помимо Хэтэуэй, в фильме также сыграли Шарлиз Терон в роли Калипсо, Том Холланд в роли Телемаха и Зендая в роли Афины. Роберт Паттинсон предстает в трейлере в образе Антиноя, который пытается захватить трон Итаки.

Роль Одиссея исполнил Мэтт Дэймон. По сюжету он возвращается с Троянской войны домой, в Итаку, где должен спасти жену и сына.

Одиссея, фото - Новости Zakon.kz от 06.05.2026 06:00

Фото: Instagram/theodysseymovie

Фильм по поэме Гомера выйдет в зарубежный прокат 17 июля.

"Одиссея" станет 13-м полнометражным фильмом Нолана. Режиссер сам написал сценарий и спродюсировал картину вместе с Эммой Томас.

Недавно стало известно, что во Франции продают пиво с изображением Джона Леннона.

