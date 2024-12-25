Новый фильм Кристофера Нолана будет адаптацией поэмы

Сюжет классической поэмы "Одиссеи" Гомера вращается вокруг царя Итаки и его опасного пути домой после Троянской войны. Об этом будет новый фильм режиссера Кристофера Нолана, сообщает Zakon.kz.

Новый проект Кристофера Нолана для Universal Studios будет адаптацией поэмы "Одиссея" Гомера, написанной в VIII веке до н. э. Как сообщила студия в официальном анонсе, фильм будет "мифическим экшеном", снятым с использованием новейших технологий IMAX. Его премьера состоится 17 июля 2026 года.

Сюжет классической поэмы вращается вокруг Одиссея, царя Итаки, и его опасного пути домой после Троянской войны. На своем пути он встречает множество препятствий: циклопа Полифема, сирен, волшебницу Цирцею и других мифических существ. В центре истории – темы героизма, верности, хитрости и борьбы с волей богов.

В "Одиссее" зрителей ждёт звездный актерский состав: Мэтт Дэймон, Том Холланд, Энн Хэтэуэй, Зендея, Роберт Паттинсон, Лупита Нионго и Шарлиз Терон. Съемки картины начнутся в начале следующего года. Фильм станет второй работой Нолана для Universal Studios после исторической драмы "Оппенгеймер", завоевавшей премию "Оскар" в категории "Лучший фильм".

Это не первая попытка экранизировать "Одиссею". Среди предыдущих проектов – итальянский фильм 1954 года "Приключения Одиссея" с Кирком Дугласом и мини-сериал 1997 года от Андрея Кончаловского. Поэма также вдохновила такие произведения, как "Улисс" Джеймса Джойса, "Пенелопиада" Маргарет Этвуд и фильм "О, где же ты, брат?" братьев Коэн.

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