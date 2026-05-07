Кайрат Нуртас и Loboda выступят в Алматы

Казахстанский поп-исполнитель Кайрат Нуртас и украинская певица Светлана Лобода встретятся на концерте в Алматы, сообщает Zakon.kz.

О предстоящем выступлении на одной сцене казахстанский певец рассказал 6 мая в своих соцсетях. Местом проведения концерта выбрана "Almaty Arena", а само шоу анонсировано на 24 мая.

Почти сразу после выхода публикации фанаты певца устроили ажиотаж в комментариях. И если одни просят его дать концерт в Шымкенте, то другие негодуют из-за высокой стоимости билетов в фан-зоне.

