Кайрат Нуртас зажег на концерте в Москве

Казахстанский поп-исполнитель Кайрат Нуртас устроил яркое шоу на концерте в Москве, собрав полный зал поклонников, сообщает Zakon.kz.

Фееричные кадры с мероприятия он 6 июня опубликовал на своей странице в Instagram.

"Москва, спасибо", – написал артист под постом.

Фанаты оставили множество комментариев и лайков под публикацией.

Казахстанская легенда!

Кайрат-ага, пусть ваше творчество развивается и процветает! Будьте счастливы!

Как всегда на высшем уровне!

А ранее сообщалось, что Димаш Кудайберген высказался о будущем Казахстана.