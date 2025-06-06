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Культура и шоу-бизнес

Кайрат Нуртас зажег на концерте в Москве

Кайрат Нуртас, концерт, Москва , фото - Новости Zakon.kz от 06.06.2025 23:46 Фото: Instagram/kair_n
Казахстанский поп-исполнитель Кайрат Нуртас устроил яркое шоу на концерте в Москве, собрав полный зал поклонников, сообщает Zakon.kz.

Фееричные кадры с мероприятия он 6 июня опубликовал на своей странице в Instagram.

"Москва, спасибо", – написал артист под постом. 

Фанаты оставили множество комментариев и лайков под публикацией. 

  • Казахстанская легенда!
  • Кайрат-ага, пусть ваше творчество развивается и процветает! Будьте счастливы!
  • Как всегда на высшем уровне!

А ранее сообщалось, что Димаш Кудайберген высказался о будущем Казахстана. 

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Айсулу Омарова
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