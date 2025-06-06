Кайрат Нуртас зажег на концерте в Москве
Фото: Instagram/kair_n
Казахстанский поп-исполнитель Кайрат Нуртас устроил яркое шоу на концерте в Москве, собрав полный зал поклонников, сообщает Zakon.kz.
Фееричные кадры с мероприятия он 6 июня опубликовал на своей странице в Instagram.
"Москва, спасибо", – написал артист под постом.
Фанаты оставили множество комментариев и лайков под публикацией.
- Казахстанская легенда!
- Кайрат-ага, пусть ваше творчество развивается и процветает! Будьте счастливы!
- Как всегда на высшем уровне!
А ранее сообщалось, что Димаш Кудайберген высказался о будущем Казахстана.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript