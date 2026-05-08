Умер музыкант Николай Ксенофонтов, работавший с "Машиной времени" и "Сплином"

Бывший перкуссионист рок-групп "Машина времени" и "Сплин" Николай Ксенофонтов умер в возрасте 64 лет. Причиной смерти стали последствия перенесенного инсульта, сообщили 8 мая в калужской телерадиокомпании "Ника", сообщает Zakon.kz.

Музыкант умер 6 мая. Прощание с ним состоится 9 мая в селе Березичи Калужской области.

По информации источника, Ксенофонтов перенес сосудистую катастрофу и длительное время восстанавливался после нарушения речи, однако болезнь оказалась сильнее. Сообщение о его смерти опубликовано на странице калужской телерадиокомпании "Ника" в соцсети "ВКонтакте".

Николай Ксенофонтов родился в 1959 году и начал музыкальную карьеру в 1980-х, став сооснователем группы "Квартал". Позднее он работал как сессионный музыкант с коллективами "Машина времени", "Сплин", "Несчастный случай", "Маша и Медведи" и другими, записав около 50 альбомов. В последние годы он жил в родных Березичах и занимался развитием местного культурно-туристического проекта.