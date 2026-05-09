Умер легендарный автор японского хоррора "Звонок" Кодзи Судзуки

В возрасте 68 лет умер японский писатель Кодзи Судзуки, известный своими хоррор-романами, включая "Звонок", сообщает Zakon.kz.

Как пишет nippon.com, скончался он в больнице Токио.

Литературный дебют Судзуки состоялся в 1990 году с романом "Ракуэн" ("Рай"), который получил поощрительную премию Японской премии фантастического романа.

В 1991 году вышел его роман "Звонок", который был экранизирован как в Японии, так и за рубежом и стал кассовым хитом, сделав автора одной из ключевых фигур "хоррор-бума" в японской литературе.

Среди других известных работ писателя – "Спираль", "Темные воды", "Променад богов" и "Убикуитети". Его произведения получили признание как в Японии, так и за рубежом.

