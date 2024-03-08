Японский художник манги Акира Торияма умер в возрасте 68 лет

Акира Торияма, влиятельный японский художник манги, создавший серию "Жемчуг дракона", умер в возрасте 68 лет, сообщает Zakon.kz.

О смерти художника стало известно только сегодня. Студия манги Bird Studio, которую основал Торияма сообщила, что он умер 1 марта от острой субдуральной гематомы.

"Мы глубоко сожалеем. У него все еще было несколько работ, находящихся в процессе создания. Он еще мог многого достичь", – говорится в заявлении студии.

Bird Studio написала в своем заявлении, что для Ториямы устроили небольшие похороны с семьей, и попросила фанатов не присылать цветы или другие подношения.



Японский художник запомнился своим уникальным миром творчества, включая серии комиксов, породившие фильмы, видеоигры и сериалы.