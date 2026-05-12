Luina раскрыла важный семейный секрет в трогательном видео
Казахстанская певица Луиза Обухова, более известная как Luina, необычным способом рассказала поклонникам о своей беременности, сообщает Zakon.kz.
Семейный ролик она опубликовала в Instagram. На видео артистка поет песню на фоне снимка УЗИ, затем к ней подходят супруг и сын, которые нежно обнимают певицу.
"В небо подниму глаза, чтобы вновь и вновь сказать: "Спасибо за этот день. За сердце, что так внутри бьется. За эту любовь в тебе и во мне", – пропела Luina.
Фанаты оказались в восторге от того, каким способом певица поделилась таким важным событием:
– Молодец моя умница.
– Так трогательно! Поздравляем!
– Это круто! Поздравляю!
– Пусть ваша жизнь будет благополучной и безопасной.
– Круто преподнесли новость! Шикарно!
Артистка замужем за Артемом Обуховым. Вместе они воспитывают пятилетнего сына Давида. О втором ребенке Luina мечтала еще с 2021 года.
