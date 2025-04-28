Валерия раскрыла семейный секрет Тодоренко и Топалова

На вечеринке в честь окончания шестого сезона шоу "Маска" певица Валерия проговорилась о беременности телеведущей Регины Тодоренко, сообщает Zakon.kz.

По информации Telegram-канала "Звездач", во время речи мужа, продюсера Иосифа Пригожина, Валерия рассказала про пополнение в семье Тодоренко и Влада Топалова.

Отметим, что телеведущая еще в 2024 году рассказывала о планах завести третьего ребенка и пошутила, что забеременеет ради недвижимости.

Тодоренко замужем за певцом Владом Топаловым. Артист и телеведущая поженились в июле 2019 года. Их свадьба прошла в итальянском городе Сорренто. В декабре 2018 года у них появился на свет первенец – Михаил. В июле 2022-го блогерша родила второго сына Мирослава. В декабре 2023 года Тодоренко призналась, что купила четырехлетнему сыну квартиру.

Ранее сообщалось, что Меган Фокс родила четвертого ребенка.