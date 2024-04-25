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Ерке Есмахан раскрыла секрет семейного счастья

Ерке Есмахан поделилась кадрами из отпуска , фото - Новости Zakon.kz от 25.04.2024 23:04 Фото: Instagram/erke_esmahan
Популярная казахстанская певица Ерке Есмахан пожелала своим подписчикам любви, как у нее с мужем Раймбеком Бактыгереевым (сценический псевдоним Raim), сообщает Zakon.kz.

Об этом она 25 апреля опубликовала пост на своей странице в Instagram. 

"Глядя на то, что сейчас происходит в обществе, я хочу пожелать всем вам честной и настоящей любви. Прямо как у нас. Самое главное в семье – это уважение и взаимопонимание", – написала певица.

Также он опубликовала кадры, на которых показала, как отдыхает в Турции.

Ранее Ерке Есмахан поделилась снимками из весенней фотосессии. Больший интерес у ее поклонников вызвала подпись к публикации, в которой артистка пошутила. 

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