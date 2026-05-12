Умер телеведущий Владимир Молчанов

Умер телеведущий и автор передачи "До и после полуночи" Владимир Молчанов, сообщает Zakon.kz.

Российский журналист и телеведущий скончался в возрасте 75 лет. Об этом 13 мая в своем Telegram-канале рассказал фотограф Юрий Рост.

Помимо "До и после полуночи", Молчанов был ведущим телепрограмм "90 минут" и "Время".

