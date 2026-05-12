Умер телеведущий Владимир Молчанов
Фото: wikipedia
Умер телеведущий и автор передачи "До и после полуночи" Владимир Молчанов, сообщает Zakon.kz.
Российский журналист и телеведущий скончался в возрасте 75 лет. Об этом 13 мая в своем Telegram-канале рассказал фотограф Юрий Рост.
Помимо "До и после полуночи", Молчанов был ведущим телепрограмм "90 минут" и "Время".
Днями ранее ушел из жизни, известный по роли в фильме культовой серии "Звездные войны", британский актер 82-летний Майкл Пеннингтон.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript