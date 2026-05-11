Умер актер из "Звездных войн"
Британский актер Майкл Пеннингтон, известный по роли в фильме культовой серии "Звездные войны", ушел из жизни, передает Zakon.kz.
Как пишет издание Variety, о причинах смерти артиста не сообщается. Ему было 82 года.
"Британский актер Майкл Пеннингтон, звезда "Возвращения Джедая", скончался в возрасте 82 лет", – говорится в публикации.
В известной фантастической картине актер исполнил роль офицера Моффа Тиаана Джерджеррода. Майкл Пеннингтон на протяжении многих лет сотрудничал с Королевской Шекспировской компанией.
За это время он принял участие во множестве постановок, основанных на произведениях британского классика. Также в его фильмографии значится роль в картине "Возвращение Шерлока Холмса" 1987 года.
Год назад сообщалось, что в США умер продюсер "Звездных войн" и "Чужого" Дэвид Вайцнер.
