В Астану привезли экспонаты выставки о Леонардо да Винчи из Италии
По информации пресс-службы акимата города, в столицу из музеев Рима и Флоренции доставили более 40 полноразмерных моделей механизмов, созданных на основе чертежей и записей из знаменитых Кодексов Леонардо да Винчи. В числе экспонатов – летательные аппараты, инженерные конструкции, военные машины и устройства, опередившие свое время. Позже эти изобретения стали основой для современных технологий.
Выставка занимает площадь около трех тысяч квадратных метров. Пространство разделено на зоны: Воздух, Вода, Земля и Огонь. Это позволит посетителям глубже понять, как Леонардо изучал силы природы, движение, анатомию человека и законы механики. Отдельная секция посвящена репродукциям самых известных полотен художника. Выставка оформлена в современном мультимедийном формате. LED-туннели, цифровые проекции и голографические инсталляции визуализируют идеи Леонардо да Винчи и показывают, как могли бы работать его изобретения.
Выставка организована при поддержке Министерства культуры и информации Республики Казахстан и акимата города Астаны. Реализатором проекта выступает компания "Астана Концерт".
Выставка работает ежедневно без выходных с 10:00 до 20:00. Адрес: проспект Тәуелсіздік, 57, Дворец мира и согласия.