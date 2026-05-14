В Астану привезли экспонаты выставки о Леонардо да Винчи из Италии

С 19 мая по 30 сентября во Дворце мира и согласия в Астане будет проходить международная выставка "Leonardo da Vinci: Genius of the Renaissance", посвященная жизни и научным изысканиям знаменитого Леонардо да Винчи, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы акимата города, в столицу из музеев Рима и Флоренции доставили более 40 полноразмерных моделей механизмов, созданных на основе чертежей и записей из знаменитых Кодексов Леонардо да Винчи. В числе экспонатов – летательные аппараты, инженерные конструкции, военные машины и устройства, опередившие свое время. Позже эти изобретения стали основой для современных технологий.

Выставка занимает площадь около трех тысяч квадратных метров. Пространство разделено на зоны: Воздух, Вода, Земля и Огонь. Это позволит посетителям глубже понять, как Леонардо изучал силы природы, движение, анатомию человека и законы механики. Отдельная секция посвящена репродукциям самых известных полотен художника. Выставка оформлена в современном мультимедийном формате. LED-туннели, цифровые проекции и голографические инсталляции визуализируют идеи Леонардо да Винчи и показывают, как могли бы работать его изобретения.

Выставка организована при поддержке Министерства культуры и информации Республики Казахстан и акимата города Астаны. Реализатором проекта выступает компания "Астана Концерт".