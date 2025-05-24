Тайны ДНК Леонардо да Винчи удивили ученых

Международная команда исследователей вплотную приблизилась к реконструкции ДНК Леонардо да Винчи – гения эпохи Возрождения, чьи открытия и творчество до сих пор поражают воображение, сообщает Zakon.kz.

По информации Leonardo da Vinci DNA Project, для этого потребовалось провести 30-летнее генеалогическое исследование, охватывающее 21 поколение и более 400 человек – от 1331 года до наших дней.

"На основе архивных источников удалось проследить родословную по мужской линии от отца Леонардо и его единокровного брата до 15 современных потомков. У шести из них провели ДНК-анализ, подтвердивший сохранность уникального Y-хромосомного маркера, передающегося по мужской линии", – говорится в исследовании.

Параллельно вели археологические раскопки в церкви Санта-Кроче в Винчи, где, по предположениям, покоятся родственники Леонардо – дед, дядя и братья. Один из найденных фрагментов мужских останков уже проходит палеогенетическое исследование. Если его Y-хромосома совпадет с ДНК живущих потомков, это подтвердит достоверность родословной и откроет путь к анализу биологических следов, возможно, оставшихся на рукописях или картинах Леонардо.

"Нашей целью было не только восстановить род да Винчи, но и подготовить научную базу для изучения его ДНК", – отмечают ученые.

Команда надеется раскрыть генетические корни гениальности Леонардо – его острого зрения и творческой одаренности, а также причины возможных заболеваний и смерти.

Авторы также развенчали мифы о происхождении Леонардо. Его мать, Катерина, вероятно, была рабыней в доме флорентийского банкира Ванни ди Никколо, а отец – молодым нотариусом. Дед Антонио оказался не только земледельцем, но и торговцем, путешествовавшим между Испанией и Северной Африкой.

Ранее ученые обнаружили медицинский подтекст в одной из картин известного художника Густава Климта.