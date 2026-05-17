Человек-паук возвращается на большие экраны этим летом

31 июля 2026 года в зарубежном прокате стартует "Человек-паук: Совершенно новый день", сообщает Zakon.kz.

На своем официальном сайте киностудия Marvel опубликовала постер и закулисное видео фильма. В ролике режиссер Дестин Дэниел Креттон и исполнитель главной роли Том Холланд рассказывают о процессе съемок.

Так выяснилось, что большинство трюков для новой части снимали прямо на улицах. За производством фильма наблюдали фанаты.

"Человек-паук: Совершенно новый день" станет четвертым фильмом о Питере Паркере в исполнении Тома Холланда.

"Долгожданное продолжение фильма разворачивается спустя четыре года после последнего приключения Питера Паркера. Теперь он живет совершенно один и полностью посвящает себя борьбе с преступностью в роли Человека-паука в городе, который больше не помнит его имени", – говорится в описании.

