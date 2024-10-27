Новый фильм о Человеке-пауке выйдет в июле 2026 года

Том Холланд вновь вернется к роли Человека-паука. Sony Pictures объявила, что четвертая часть серии блокбастеров выйдет в июле 2026 года, сообщает Zakon.kz.

По информации Associated Press, новый фильм поставит режиссер Дэниел Дестин Креттон, известный по "Шан-Чи и Легенда десяти колец". Ранее он был назначен режиссером фильма "Мстители: Династия Кан", но покинул проект после того, как его заменили на "Мстители: Судный день" в конце 2023 года.

Трилогия фильмов о Человеке-пауке с Холландом, снятая Джоном Уоттсом, включая "Возвращение домой", "Вдали от дома" и "Нет пути домой", собрала более 3,9 миллиарда долларов в мировом прокате.

Недавно в интервью на "Доброе утро, Америка" Холланд сказал, что сюжет четвертого фильма "безумный" и "сильно отличается от предыдущих", что, по его мнению, понравится фанатам.

Премьера нового фильма в кинотеатрах намечена на 24 июля 2026 года, а в интервью на шоу Джимми Фэллона Холланд упомянул, что съемки планируют начать следующим летом.

Ранее сообщалось, что звезда "Мстителей", австралийский актер Крис Хемсворт, планирует сыграть диснеевского принца.