Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Новый фильм о Человеке-пауке выйдет в июле 2026 года

кино, фильмы, супергерои , фото - Новости Zakon.kz от 27.10.2024 15:35 Фото: pixabay
Том Холланд вновь вернется к роли Человека-паука. Sony Pictures объявила, что четвертая часть серии блокбастеров выйдет в июле 2026 года, сообщает Zakon.kz.

По информации Associated Press, новый фильм поставит режиссер Дэниел Дестин Креттон, известный по "Шан-Чи и Легенда десяти колец". Ранее он был назначен режиссером фильма "Мстители: Династия Кан", но покинул проект после того, как его заменили на "Мстители: Судный день" в конце 2023 года.

Трилогия фильмов о Человеке-пауке с Холландом, снятая Джоном Уоттсом, включая "Возвращение домой", "Вдали от дома" и "Нет пути домой", собрала более 3,9 миллиарда долларов в мировом прокате.

Недавно в интервью на "Доброе утро, Америка" Холланд сказал, что сюжет четвертого фильма "безумный" и "сильно отличается от предыдущих", что, по его мнению, понравится фанатам.

Премьера нового фильма в кинотеатрах намечена на 24 июля 2026 года, а в интервью на шоу Джимми Фэллона Холланд упомянул, что съемки планируют начать следующим летом.

Ранее сообщалось, что звезда "Мстителей", австралийский актер Крис Хемсворт, планирует сыграть диснеевского принца.

Читайте также

Аль Пачино, актеры,
Фанатка пыталась похитить во время съемок звезду "Крестного отца"
Фильм
Романтическая комедия вышла по случаю предстоящего Рождества
Мультфильм
Мультсериал о Ларе Крофт получит продолжение
Андрей Дюсупов
США 2024 год Киностудии Актеры Режиссеры Кино
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Время новых проектов и испытаний: Что обещает Тамара Глоба каждому знаку зодиака в ноябре
Время испытаний: что обещает Тамара Глоба каждому знаку зодиака в ноябре
Елена Малышева озвучила новые рекомендации по витамину D
Елена Малышева озвучила новые рекомендации по витамину D
Луна, космос, астрономия,
Астрономы рассказали о человеческих поселениях на Луне
Новый вид мошенничества в Казахстане
Новый вид мошенничества появился в Казахстане
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: