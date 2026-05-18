Культура и шоу-бизнес

"Театр породил чудовище": Олег Меньшиков уничтожил новый "Гамлет" с Юрой Борисовым

Олег Меньшиков, артист, фото - Новости Zakon.kz от 18.05.2026 11:00 Фото: Instagram/olegmenshikov.ru
Известный актер Юрий Борисов после его международной популярности и номинации на "Оскар" за фильм "Анора" дебютировал в одной из самых обсуждаемых театральных премьер 2026 года в России, сообщает Zakon.kz.

Первый показ спектакля "Гамлет" с Борисовым в главной роли прошел 14 мая на сцене старинного Московского художественного театра (МХТ) им. Чехова.

Современное прочтение спектакля Уильяма Шекспира было представлено так: Юрий Борисов появляется на роликах в серебристом костюме, играет в пинг-понг и даже пилит табурет электропилой прямо на сцене.

После премьеры с резкой критикой нового "Гамлета" выступил народный артист России Олег Меньшиков. Артист записал видеообращение, четко аргументируя свою точку зрения.

"Про "Гамлета" и актерскую ответственность", – гласит краткая подпись к публикации театрального режиссера.

На видео присутствует ненормативная лексика.

"То, что я увидел, – это театральная катастрофа. Театр породил чудовище", – парировал Меньшиков.

Исполнитель главной роли в фильме "Покровские ворота" уточнил, что удивился откликам в Сети о гениальности спектакля, в котором скрыты смыслы, понятные только сверхпросвещенному уму:

"Там ни одной мысли нет, даже зарождение мысли отсутствует! Это КВН, причем сегодняшний, а не тот, лучших лет".

Далее лауреат трех Государственных премий России обратился к артистам.

"Может, это мы виноваты? Может быть, это с нашего молчаливого согласия рождаются такие спектакли? Может быть, все-таки нам, артистам, разделить ту ответственность, которую берет на себя театр, выпуская тот или иной спектакль, и не оставаться в стороне? Ребята, от нас очень многое зависит. Давайте об этом не забывать".Олег Меньшиков

Немного ранее легенда хип-хопа Баста Раймс сделал громкое заявление после шоу в Алматы. Исполнитель культового хита I Know What You Want заявил, что готов возвращаться в Казахстан на постоянной основе.

Анастасия Московчук
