"Театр породил чудовище": Олег Меньшиков уничтожил новый "Гамлет" с Юрой Борисовым
Первый показ спектакля "Гамлет" с Борисовым в главной роли прошел 14 мая на сцене старинного Московского художественного театра (МХТ) им. Чехова.
Современное прочтение спектакля Уильяма Шекспира было представлено так: Юрий Борисов появляется на роликах в серебристом костюме, играет в пинг-понг и даже пилит табурет электропилой прямо на сцене.
После премьеры с резкой критикой нового "Гамлета" выступил народный артист России Олег Меньшиков. Артист записал видеообращение, четко аргументируя свою точку зрения.
"Про "Гамлета" и актерскую ответственность", – гласит краткая подпись к публикации театрального режиссера.
На видео присутствует ненормативная лексика.
"То, что я увидел, – это театральная катастрофа. Театр породил чудовище", – парировал Меньшиков.
Исполнитель главной роли в фильме "Покровские ворота" уточнил, что удивился откликам в Сети о гениальности спектакля, в котором скрыты смыслы, понятные только сверхпросвещенному уму:
"Там ни одной мысли нет, даже зарождение мысли отсутствует! Это КВН, причем сегодняшний, а не тот, лучших лет".
Далее лауреат трех Государственных премий России обратился к артистам.
"Может, это мы виноваты? Может быть, это с нашего молчаливого согласия рождаются такие спектакли? Может быть, все-таки нам, артистам, разделить ту ответственность, которую берет на себя театр, выпуская тот или иной спектакль, и не оставаться в стороне? Ребята, от нас очень многое зависит. Давайте об этом не забывать".Олег Меньшиков
