Легенда хип-хопа сделал громкое заявление после шоу в Алматы

16 мая 2026 года на международном фестивале SOLANA на Центральном стадионе в Алматы выступили 7 мировых артистов. Среди них был американский исполнитель рэпа Баста Раймс, который и поделился впечатлениями от музыкального вечера, сообщает Zakon.kz.

Исполнитель культового хита I Know What You Want разместил на своей странице в Instagram серию видео и фотографий, поблагодарив всех пришедших на концерт.

"Огромный респект всем потрясающим людям, которые пришли и зарядили невероятной энергией! Полный sold out!!! Спасибо всем за любовь! Мы обязаны повторить это снова и как можно скорее!" – написал музыкант.

Казахстанцы единогласно сошлись во мнении, что артист был лучшим, и попросили возвращаться в Казахстан снова и снова.

