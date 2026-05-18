Культура и шоу-бизнес

Легенда хип-хопа сделал громкое заявление после шоу в Алматы

Баста Раймс, музыкант, фото - Новости Zakon.kz от 18.05.2026 09:52
16 мая 2026 года на международном фестивале SOLANA на Центральном стадионе в Алматы выступили 7 мировых артистов. Среди них был американский исполнитель рэпа Баста Раймс, который и поделился впечатлениями от музыкального вечера, сообщает Zakon.kz.

Исполнитель культового хита I Know What You Want разместил на своей странице в Instagram серию видео и фотографий, поблагодарив всех пришедших на концерт.

"Огромный респект всем потрясающим людям, которые пришли и зарядили невероятной энергией! Полный sold out!!! Спасибо всем за любовь! Мы обязаны повторить это снова и как можно скорее!" – написал музыкант.

Казахстанцы единогласно сошлись во мнении, что артист был лучшим, и попросили возвращаться в Казахстан снова и снова.

Немного ранее мы рассказывали, что известный блогер Медет Жанатулы получил уникальный опыт. Казахстанец отправился в легендарный монастырь Шаолинь, где у подножия священной горы Суншань в течение месяца проводил изнуряющие тренировки, изучая кунг-фу.

Анастасия Московчук
