Фанат превратился в танцора: как студент стал частью шоу Анны Плетневой из группы "Винтаж"

Солистке группы "Винтаж" Анне Плетневой во время выступления в Санкт-Петербурге понравился танец фаната в зале и она устроила его в своей коллектив, сообщает Zakon.kz.

По информации kp.ru, в конце декабря в сети завирусился ролик с концерта в одном из городских клубов. Артистка увидела парня, который в точности сумел повторить движения балета. Она позвала его на сцену и пригласила в тур.

Как уточняется, танцором оказался 21-летний студент Владимир Агеев. Парень признался, что специально готовился к этому случаю, разучивая видео с концертов. Спустя несколько недель ему написали из команды артистки и пригласили на репетиции в Москву. Родные сперва решили, что Владимира пытаются развести мошенники.

"На репетиции меня встретили как родного. Было ощущение, что я в этом коллективе работаю много лет. Анна потрясающая начальница: поделилась со мной разными секретами, как раскрепоститься и не бояться публику", – рассказывает он.

Первое выступление танцора в составе команды прошло на большом шоу в Москве, затем он участвовал в других шоу "Винтажа" и готовится к новым. После первых выступлений Владимир записался в танцевальную студию и в тренажерный зал, чтобы заниматься танцами уже профессионально.

Фото: архив Владимира Агеева

Ранее Татьяна Буланова рассказала, что уже подобрала новых претендентов на место танцоров, которые покинули ее команду после резкого роста популярности в соцсетях.