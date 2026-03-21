#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
482.33
557.57
5.74
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
Культура и шоу-бизнес

Фанат превратился в танцора: как студент стал частью шоу Анны Плетневой из группы "Винтаж"

Молодой фанат повторил движения балета на концерте и оказался в команде Винтаж, фото - Новости Zakon.kz от 21.03.2026 22:56
Солистке группы "Винтаж" Анне Плетневой во время выступления в Санкт-Петербурге понравился танец фаната в зале и она устроила его в своей коллектив, сообщает Zakon.kz.

По информации kp.ru, в конце декабря в сети завирусился ролик с концерта в одном из городских клубов. Артистка увидела парня, который в точности сумел повторить движения балета. Она позвала его на сцену и пригласила в тур.

Как уточняется, танцором оказался 21-летний студент Владимир Агеев. Парень признался, что специально готовился к этому случаю, разучивая видео с концертов. Спустя несколько недель ему написали из команды артистки и пригласили на репетиции в Москву. Родные сперва решили, что Владимира пытаются развести мошенники.

"На репетиции меня встретили как родного. Было ощущение, что я в этом коллективе работаю много лет. Анна потрясающая начальница: поделилась со мной разными секретами, как раскрепоститься и не бояться публику", – рассказывает он.

Первое выступление танцора в составе команды прошло на большом шоу в Москве, затем он участвовал в других шоу "Винтажа" и готовится к новым. После первых выступлений Владимир записался в танцевальную студию и в тренажерный зал, чтобы заниматься танцами уже профессионально.

Фото: архив Владимира Агеева

Ранее Татьяна Буланова рассказала, что уже подобрала новых претендентов на место танцоров, которые покинули ее команду после резкого роста популярности в соцсетях.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: