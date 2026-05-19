Культура и шоу-бизнес

Казахстанцы ответили Лободе на ее просьбу: фит с Димашем, посадить картошку, породниться

украинская певица Светлана Лобода, фото - Новости Zakon.kz от 19.05.2026 10:49 Фото: Instagram/lobodaofficial
Украинская певица Светлана Лобода, планирующая очередную поездку в Казахстан, снова пошла пообщаться с казахстанцами в Threads, сообщает Zakon.kz.

18 мая 2026 года на своем канале она опубликовала обращение и просьбу дать советы.

"Сәлем, Қазақстан! Есть дело. Срочное. Вы же знаете, у нас с вами отношения максимально "по понятиям". Вы в прошлый раз в гости пригласили – я пришла. Предложили сделать фит с Кайратом Нуртасом – мы сделали. Он, кстати, скоро выйдет. Получился очень крутой трек… и клип. Кажется, мы с вами умеем создавать очень интересную движуху. 23 мая я снова у вас. Объявляю всеобщее совещание: что делаем в этот раз? Вы же знаете: я открыта к разным смелым, красивым и неожиданным идеям. Мен сіздерге ашықпын. Мен сіздерге ғашықпын", - написала певица.
скриншот страницы в тредс Светланы Лободы

Фото: Threads/lobodaofficial

Неравнодушные казахстанцы накидали в ответ множество советов и предложений. На некоторые Лобода отвечала.

скриншот страницы в тредс Светланы Лободы

фото: threads/lobodaofficial

скриншот страницы в тредс Светланы Лободы

Фото: threads/lobodaofficial

скриншот страницы в тредс Светланы Лободы

Фото: threads/lobodaofficial

  • Коллаборация с Димашем. Он может петь во всех жанрах. Это просто моя мечта видеть двух любимых артистов вместе на сцене.
  • Записать зажигательную тойскую песню на казахском и русском языках. Снять клип на реальной казахской свадьбе. Если что, то welcome на нашу свадьбу 05.06 в Актобе.
  • Это что-то нереальное) Приезжайте к нам на Плато Ассы подняться на квадроциклах.
  • Попытаю удачу: мы бы с вами сделали очень крутую рекламу. Прям вижу: LOBODA/Грибы (мы). Считаю, что это будет работа века.
  • У вас есть дочка? Может, құдалар болып алайық? У меня сын 18 лет.
  • Приезжайте помогать сажать картошку в деревню.
  • Предлагаю вам курс казахского. Результат реальный.
  • Прокатиться на LRT и сделать фотосессию?
  • Ждем фит с Ириной Кайратовной, точно будет бомба.

В апреле 2026-го Лобода перед поездкой в Казахстан обратилась к подписчикам с вопросом: "Где съесть вкусный беш и словить казахский вайб?". Ее активно стали приглашать в гости, и певица так и сделала: отозвалась на приглашение жителя Алматы. Артистка также записала совместный трек с казахстанским певцом Кайратом Нуртасом.

Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
