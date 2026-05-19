"Слишком тяжело": Кыдырали Болманова экстренно госпитализировали

Известный казахстанский продюсер и певец Кыдырали Болманов объяснил причины переноса своего юбилейного концерта в Алматы. По словам артиста, выступление во Дворце Республики пришлось отложить из-за проблем со здоровьем, передает Zakon.kz.

Об этом артист сообщил 19 мая 2026 года, записав видеообращение к поклонникам прямо из больничной палаты. По его словам, на юбилейный вечер было продано около 3,5 тыс. билетов, и организаторы предлагали не отменять шоу, а провести его в щадящем формате – сидя в кресле на сцене.

Однако исполнитель наотрез отказался от этой идеи из соображений сценической этики.

"Человеку, который всю жизнь активно двигался и твердо стоял на двух ногах, сидеть неподвижно в кресле перед публикой на сцене – крайне неловко, слишком тяжело и сложно. Мы ведь не из железа сделаны. Часто ставим на первое место чувство долга и гордость, а здоровье оставляем на потом. Главная причина переноса – запрет врачей", – заявил артист.

Из-за плотного графика Дворца Республики перенести мероприятие на ближайшие даты не удалось. В итоге концерт было решено отложить на месяц – теперь он состоится 18 июня.

Певец поблагодарил поклонников за поддержку и понимание, пообещав вернуться на сцену с новыми силами и полной отдачей.

