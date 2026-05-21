"Сон при температуре 40" и "Иду учить казахский": клип Лободы и Нуртаса вызвал ажиотаж в Казнете
В подписи к публикации идет заманчивая подпись:
"Кажется, нас ждет что-то слишком крутое. Прости, не умеем по-другому".
Также артисты уточнили, что поклонники смогут услышать новую композицию под названием Sen meni kut уже совсем скоро, в воскресенье, 24 мая 2026 года. Эта презентация трека состоится на сольном концерте Кайрата Нуртаса.
Мы рассказывали, что о неожиданном тандеме стало известно 24 апреля.
Тогда Лобода также интригующе обращалась к поклонникам: "Казахстан, привет! Дуэт, о котором мы с вами не могли мечтать".
Комментаторы живо отреагировали на известие, шутливо отметив: "Сон при температуре 40".
- Кайрат всех заставит на казахском петь.
- Казахи – крутые музыканты и кино у них крутое.
- Боже, какой красивый язык. Песня с первых секунд цепляет. Светлана, вы просто чудо.
- Спасибо Лободе за то, что она спела на казахском языке. Видно, что она с большим уважением относится к нашему народу. У вас шикарные голоса! Как же я вас люблю. И конечно же, Кайрат – наша легенда. Получился невероятно красивый и сильный дуэт. Поздравляю вас!
- Жизнь меня к такому не готовила. Но я очень рада, успехов.
- Отличный казахский! Рахмет, Светлана!
- Вы умеете удивлять.
- Иду учить казахский.
- Вот это микс.... огонь.
- Светлана Сергеевка, как красиво!
- Это ИИ.
- Самый горячий фит этой весны, – отмечают многочисленные пользователи социальных сетей.
Примечательно, что ранее Нуртас заявлял о желании петь, как Валерий Меладзе. Он добавил, что хотел бы оставаться на сцене как можно дольше и продолжать радовать слушателей независимо от возраста.