"Сон при температуре 40" и "Иду учить казахский": клип Лободы и Нуртаса вызвал ажиотаж в Казнете

Украинская известная исполнительница Светлана Лобода и не менее популярный казахстанский певец, которого в народе и социальных сетях часто называют настоящей "легендой", Кайрат Нуртас показали кадры совместного клипа, сообщает Zakon.kz.

В подписи к публикации идет заманчивая подпись:

"Кажется, нас ждет что-то слишком крутое. Прости, не умеем по-другому".

Также артисты уточнили, что поклонники смогут услышать новую композицию под названием Sen meni kut уже совсем скоро, в воскресенье, 24 мая 2026 года. Эта презентация трека состоится на сольном концерте Кайрата Нуртаса.

Мы рассказывали, что о неожиданном тандеме стало известно 24 апреля.

Тогда Лобода также интригующе обращалась к поклонникам: "Казахстан, привет! Дуэт, о котором мы с вами не могли мечтать".

Комментаторы живо отреагировали на известие, шутливо отметив: "Сон при температуре 40".

Кайрат всех заставит на казахском петь.

Казахи – крутые музыканты и кино у них крутое.

Боже, какой красивый язык. Песня с первых секунд цепляет. Светлана, вы просто чудо.

Спасибо Лободе за то, что она спела на казахском языке. Видно, что она с большим уважением относится к нашему народу. У вас шикарные голоса! Как же я вас люблю. И конечно же, Кайрат – наша легенда. Получился невероятно красивый и сильный дуэт. Поздравляю вас!

Жизнь меня к такому не готовила. Но я очень рада, успехов.

Отличный казахский! Рахмет, Светлана!

Вы умеете удивлять.

Иду учить казахский.

Вот это микс.... огонь.

Светлана Сергеевка, как красиво!

Это ИИ.

Самый горячий фит этой весны, – отмечают многочисленные пользователи социальных сетей.

Примечательно, что ранее Нуртас заявлял о желании петь, как Валерий Меладзе. Он добавил, что хотел бы оставаться на сцене как можно дольше и продолжать радовать слушателей независимо от возраста.