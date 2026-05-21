Культура и шоу-бизнес

"Сон при температуре 40" и "Иду учить казахский": клип Лободы и Нуртаса вызвал ажиотаж в Казнете

Лобода, Нуртас, певцы, фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2026 09:33 Фото: Instagram/lobodaofficial, Instagram/kair_n
Украинская известная исполнительница Светлана Лобода и не менее популярный казахстанский певец, которого в народе и социальных сетях часто называют настоящей "легендой", Кайрат Нуртас показали кадры совместного клипа, сообщает Zakon.kz.

В подписи к публикации идет заманчивая подпись:

"Кажется, нас ждет что-то слишком крутое. Прости, не умеем по-другому".

Также артисты уточнили, что поклонники смогут услышать новую композицию под названием Sen meni kut уже совсем скоро, в воскресенье, 24 мая 2026 года. Эта презентация трека состоится на сольном концерте Кайрата Нуртаса.

Мы рассказывали, что о неожиданном тандеме стало известно 24 апреля.

Тогда Лобода также интригующе обращалась к поклонникам: "Казахстан, привет! Дуэт, о котором мы с вами не могли мечтать".

Комментаторы живо отреагировали на известие, шутливо отметив: "Сон при температуре 40".

  • Кайрат всех заставит на казахском петь.
  • Казахи – крутые музыканты и кино у них крутое.
  • Боже, какой красивый язык. Песня с первых секунд цепляет. Светлана, вы просто чудо.
  • Спасибо Лободе за то, что она спела на казахском языке. Видно, что она с большим уважением относится к нашему народу. У вас шикарные голоса! Как же я вас люблю. И конечно же, Кайрат – наша легенда. Получился невероятно красивый и сильный дуэт. Поздравляю вас!
  • Жизнь меня к такому не готовила. Но я очень рада, успехов.
  • Отличный казахский! Рахмет, Светлана!
  • Вы умеете удивлять.
  • Иду учить казахский.
  • Вот это микс.... огонь.
  • Светлана Сергеевка, как красиво!
  • Это ИИ.
  • Самый горячий фит этой весны, – отмечают многочисленные пользователи социальных сетей.

Примечательно, что ранее Нуртас заявлял о желании петь, как Валерий Меладзе. Он добавил, что хотел бы оставаться на сцене как можно дольше и продолжать радовать слушателей независимо от возраста.

