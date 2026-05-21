#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+25°
$
471.77
547.25
6.6
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+25°
$
471.77
547.25
6.6
Культура и шоу-бизнес

Макпал Жунусова, Татьяна Бурмистрова и Марина Ганцева получили ордена от президента

награждение работников культуры и искусства, фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2026 14:26 Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев во время выступления на церемонии награждения работников культуры и искусства объявил о решении отметить госнаградами людей, чей труд направлен на продвижение отечественной культуры и обогащение духовного мировоззрения народа Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Президент сообщил, что в зале присутствует известная певица и домбристка Татьяна Николаевна Бурмистрова.

"Уже почти полвека она активно продвигает традиционное казахское искусство и вдохновляет молодых талантливых исполнителей. Сегодня я подписал Указ о награждении Татьяны Бурмистровой высшей наградой – орденом "Отан". Кроме того, сегодня я вручу орден "Барыс" II степени Макпал Жунусовой – талантливой певице, чье творчество находит отклик в сердцах граждан, и прежде всего, наших соотечественниц. Орденом "Барыс" III степени награждается актриса Национального русского театра драмы имени Михаила Лермонтова Марина Юрьевна Ганцева. Она внесла значительный вклад в развитие культуры Казахстана, благодаря многолетнему труду и яркому таланту снискала заслуженные симпатии и любовь многочисленных поклонников театрального искусства", – сказал глава государства.

По его словам, в день профессионального праздника ряду деятелей искусства, внесших большой вклад в развитие отечественной культуры, будет присвоено звание "Қазақстанның халық әртісі". В целом в 2026 году более 120 представителей этой сферы станут обладателями государственных наград.

Во время выступления президент также объявил о создании новой премии для мастеров жырау, терме и кюя.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Токаев наградил работников культуры
16:01, 21 мая 2024
Токаев наградил работников культуры
Касым-Жомарт Токаев, президент РК
14:16, Сегодня
Токаев объявил о создании новой премии для мастеров жырау, терме и кюя
Токаев на награждении
14:25, Сегодня
Токаев рассказал о новых инициативах в образовании и культуре
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Магомед Анкалаев
14:39, Сегодня
Магомед Анкалаев подписал контракт на бой в UFC после сокрушительного поражения
Новый формат УЕФА повысил шансы Казахстана на выход на чемпионат Европы
14:22, Сегодня
Новый формат УЕФА повысил шансы Казахстана на выход на чемпионат Европы
Анастасия Коломоец в составе ВК &quot;Куаныш&quot; на Клубном чемпионате Азии
13:55, Сегодня
Анатомия межсезонья: как восстановить тело к новым спортивным вызовам
Стало известно, кто из судей обсудит матчи &quot;Шахтёра&quot;, &quot;Турана&quot; и &quot;Тараза&quot; в Первой лиге
13:40, Сегодня
Стало известно, кто из судей обслужит матчи "Шахтёра", "Турана" и "Тараза" в Первой лиге
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: