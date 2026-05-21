Макпал Жунусова, Татьяна Бурмистрова и Марина Ганцева получили ордена от президента

Касым-Жомарт Токаев во время выступления на церемонии награждения работников культуры и искусства объявил о решении отметить госнаградами людей, чей труд направлен на продвижение отечественной культуры и обогащение духовного мировоззрения народа Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Президент сообщил, что в зале присутствует известная певица и домбристка Татьяна Николаевна Бурмистрова.

"Уже почти полвека она активно продвигает традиционное казахское искусство и вдохновляет молодых талантливых исполнителей. Сегодня я подписал Указ о награждении Татьяны Бурмистровой высшей наградой – орденом "Отан". Кроме того, сегодня я вручу орден "Барыс" II степени Макпал Жунусовой – талантливой певице, чье творчество находит отклик в сердцах граждан, и прежде всего, наших соотечественниц. Орденом "Барыс" III степени награждается актриса Национального русского театра драмы имени Михаила Лермонтова Марина Юрьевна Ганцева. Она внесла значительный вклад в развитие культуры Казахстана, благодаря многолетнему труду и яркому таланту снискала заслуженные симпатии и любовь многочисленных поклонников театрального искусства", – сказал глава государства.

По его словам, в день профессионального праздника ряду деятелей искусства, внесших большой вклад в развитие отечественной культуры, будет присвоено звание "Қазақстанның халық әртісі". В целом в 2026 году более 120 представителей этой сферы станут обладателями государственных наград.

Во время выступления президент также объявил о создании новой премии для мастеров жырау, терме и кюя.

