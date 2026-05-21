#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+25°
$
471.77
547.25
6.6
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+25°
$
471.77
547.25
6.6
События

Вручение ключей от квартир анонсировал президент Казахстана

президент РК Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2026 14:32 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая 21 мая 2026 года на церемонии награждения работников культуры и искусства, заявил, что наша культура является неотъемлемой частью тюркской цивилизации, сообщает Zakon.kz.

Президент напомнил, что в этом году в рамках празднования Наурыза в священном Туркестане "выступил с важной инициативой – включить орден Qoja Ahmet Yassaui в перечень государственных наград".

"Данная награда призвана отметить выдающиеся заслуги как отечественных, так и зарубежных деятелей науки, политики и общества, чей труд способствовал процветанию Казахстана. На прошлой неделе я впервые вручил эту высокую награду президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, а два дня назад – бывшему генеральному директору ЮНЕСКО Одрэ Азуле", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Он особо отметил, что госпожа Азуле в свое время внесла большой вклад в развитие сотрудничества между Казахстаном и ЮНЕСКО.

"В частности, приняла деятельное участие в ряде важных вопросов, касающихся мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи. Поэтому мы всегда высоко ценим усилия наших зарубежных партнеров, внесших огромный вклад в укрепление тюркского единства и популяризацию национальной культуры", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Также, как заявил глава государства, сегодня он вручит "ключи от квартир ряду соотечественников, внесших значительный вклад в развитие отечественного искусства".

"С начала 2024 года деятелям культуры и искусства было предоставлено порядка 200 квартир. Это доброе начинание, безусловно, продолжится и в дальнейшем. Поздравляю! Пусть процветает наше искусство!" – подытожил Касым-Жомарт Токаев.

Ранее президент обратился к работникам культуры и искусства и объявил о создании новой премии для мастеров жырау, терме и кюя.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2026 14:32
Макпал Жунусова, Татьяна Бурмистрова и Марина Ганцева получили ордена от президента

Также Касым-Жомарт Токаев сделал заявление о "безграмотных информационных вакханалиях" и вандализме. Вместе с тем глава государства рассказал о новых инициативах в образовании и культуре.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
14:08, Сегодня
Президент обратился к работникам культуры и искусства
президент РК Касым-Жомарт Токаев
14:19, Сегодня
Токаев сделал заявление о "безграмотных информационных вакханалиях" и вандализме
Токаев наградил работников культуры
16:01, 21 мая 2024
Токаев наградил работников культуры
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Магомед Анкалаев
14:39, Сегодня
Магомед Анкалаев подписал контракт на бой в UFC после сокрушительного поражения
Новый формат УЕФА повысил шансы Казахстана на выход на чемпионат Европы
14:22, Сегодня
Новый формат УЕФА повысил шансы Казахстана на выход на чемпионат Европы
Анастасия Коломоец в составе ВК &quot;Куаныш&quot; на Клубном чемпионате Азии
13:55, Сегодня
Анатомия межсезонья: как восстановить тело к новым спортивным вызовам
Стало известно, кто из судей обсудит матчи &quot;Шахтёра&quot;, &quot;Турана&quot; и &quot;Тараза&quot; в Первой лиге
13:40, Сегодня
Стало известно, кто из судей обслужит матчи "Шахтёра", "Турана" и "Тараза" в Первой лиге
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: