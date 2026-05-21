Вручение ключей от квартир анонсировал президент Казахстана

Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая 21 мая 2026 года на церемонии награждения работников культуры и искусства, заявил, что наша культура является неотъемлемой частью тюркской цивилизации, сообщает Zakon.kz.

Президент напомнил, что в этом году в рамках празднования Наурыза в священном Туркестане "выступил с важной инициативой – включить орден Qoja Ahmet Yassaui в перечень государственных наград".

"Данная награда призвана отметить выдающиеся заслуги как отечественных, так и зарубежных деятелей науки, политики и общества, чей труд способствовал процветанию Казахстана. На прошлой неделе я впервые вручил эту высокую награду президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, а два дня назад – бывшему генеральному директору ЮНЕСКО Одрэ Азуле", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Он особо отметил, что госпожа Азуле в свое время внесла большой вклад в развитие сотрудничества между Казахстаном и ЮНЕСКО.

"В частности, приняла деятельное участие в ряде важных вопросов, касающихся мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи. Поэтому мы всегда высоко ценим усилия наших зарубежных партнеров, внесших огромный вклад в укрепление тюркского единства и популяризацию национальной культуры", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Также, как заявил глава государства, сегодня он вручит "ключи от квартир ряду соотечественников, внесших значительный вклад в развитие отечественного искусства".

"С начала 2024 года деятелям культуры и искусства было предоставлено порядка 200 квартир. Это доброе начинание, безусловно, продолжится и в дальнейшем. Поздравляю! Пусть процветает наше искусство!" – подытожил Касым-Жомарт Токаев.

Ранее президент обратился к работникам культуры и искусства и объявил о создании новой премии для мастеров жырау, терме и кюя.

