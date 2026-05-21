Вручение ключей от квартир анонсировал президент Казахстана
Президент напомнил, что в этом году в рамках празднования Наурыза в священном Туркестане "выступил с важной инициативой – включить орден Qoja Ahmet Yassaui в перечень государственных наград".
"Данная награда призвана отметить выдающиеся заслуги как отечественных, так и зарубежных деятелей науки, политики и общества, чей труд способствовал процветанию Казахстана. На прошлой неделе я впервые вручил эту высокую награду президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, а два дня назад – бывшему генеральному директору ЮНЕСКО Одрэ Азуле", – отметил Касым-Жомарт Токаев.
Он особо отметил, что госпожа Азуле в свое время внесла большой вклад в развитие сотрудничества между Казахстаном и ЮНЕСКО.
"В частности, приняла деятельное участие в ряде важных вопросов, касающихся мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи. Поэтому мы всегда высоко ценим усилия наших зарубежных партнеров, внесших огромный вклад в укрепление тюркского единства и популяризацию национальной культуры", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
Также, как заявил глава государства, сегодня он вручит "ключи от квартир ряду соотечественников, внесших значительный вклад в развитие отечественного искусства".
"С начала 2024 года деятелям культуры и искусства было предоставлено порядка 200 квартир. Это доброе начинание, безусловно, продолжится и в дальнейшем. Поздравляю! Пусть процветает наше искусство!" – подытожил Касым-Жомарт Токаев.
Ранее президент обратился к работникам культуры и искусства и объявил о создании новой премии для мастеров жырау, терме и кюя.
Также Касым-Жомарт Токаев сделал заявление о "безграмотных информационных вакханалиях" и вандализме. Вместе с тем глава государства рассказал о новых инициативах в образовании и культуре.