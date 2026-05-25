Культура и шоу-бизнес

"С кем поет легенда?": Кайрат Нуртас и Лобода зажгли в Алматы, но нарвались на критику

Фото: Instagram/kair_n и lobodaofficial
Популярный казахстанский певец Кайрат Нуртас и известная украинская певица Светлана Лобода вместе зажгли на одной сцене в Алматы 24 мая 2026 года. Но комментарии к совместной публикации двух артистов выдались неоднозначными, сообщает Zakon.kz.

После сольного концерта, который состоялся на "Алматы Арене", 37-летний Нуртас и 43-летняя Лобода опубликовали совместный пост в Instagram. В нем они показали, как прошла презентация их совместного трека Sen meni kut.

Одной из первых комментарий оставила Лобода. Она поблагодарила Кайрата и публику на казахском языке, написав: "Рахмет" ("Спасибо").

Также на публикацию отреагировали многочисленные поклонники Нуртаса, которые вновь напомнили артисту, что он легенда. Те, кому удалось попасть на концерт, отметили, что шоу прошло отлично, и поблагодарили Кайрата за прекрасный вечер. А украинские фанаты отметили, что фит получился шикарным благодаря харизме и красоте Лободы:

  • "Отличное шоу".
  • "Ты зажег, Кайрат".
  • "От души потанцевали".
  • "Поздравляю, Кайреке!"
  • "Концерт был огонь, легенда!"
  • "Спасибо за прекрасный концерт".
  • "Легенда! Ваши песни останутся в памяти, как и творчество Шамши Калдаякова".
  • "Фит просто шикарный! Светлана, без вашей харизмы и красоты он не был бы таким. Получилось очень магнетично".
  • "Кайрат 20 лет назад был звездой и сейчас остается такой же звездой. У Кайрата никогда не было падения и не будет. Настоящая легенда".

Не обошлось и без негатива. Судя по комментариям, некоторые подписчики не поняли, с кем пел Нуртас и о чем трек. Другая часть раскритиковала стиль и хореографию Кайрата:

  • "Кто это, вы ее знаете?"
  • "С кем поет ваша легенда?"
  • "Напарница никакая, конечно".
  • "Под Лободу шаровары надел".
  • "О чем песня и кто это рядом?"
  • "На каком языке поет эта женщина?"
  • "Найми себе хореографа! Выпускаешь один хит за другим, а движения..."
  • "Певец классный, он всегда одевался стильно, шикарно. Но в этот раз что-то не то, сильно балахон-штаны как у стариков смотрится, некрасиво, не стильно. Неужели поменяли стиль свой под..."

Ни Нуртас, ни Лобода никак не отреагировали на критику. Но зато в Stories Кайрат обратился ко всем, кто пришел на его сольный вечер.

"Спасибо, мой Алматы, что пришли, уделив мне свое драгоценное время", – написал певец.

Фото: Instagram/kair_n

Фото: Instagram/kair_n

О том, что Кайрат Нуртас и Светлана Лобода записали совместный трек Sen meni kut, стало известно 24 апреля 2026 года.

Кайрат Нуртас и Loboda выступят в Алматы

21 мая Нуртас и Лобода показали фрагменты клипа к совместной песне, который вызвал ажиотаж в Казнете. Украинская певица заявила, что презентация трека состоится 24 мая на "Алматы Арене" на сольном концерте любимца казахстанцев.

Динара Халдарова
Динара Халдарова
