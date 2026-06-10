"Два Игоря и молодой Александр": Крутой, Николаев и Alex Lim готовят "кое-что особенное"

Сегодня, 10 июня 2026 года, известный российский композитор, пианист и певец Игорь Крутой опубликовал новое видео с коллегами-артистами. Под ним он оставил запись, которая заинтриговала поклонников, сообщает Zakon.kz.

В своем Instagram 71-летний маэстро поделился роликом с композитором, певцом Игорем Николаевым и казахстанским исполнителем Александром Лимом (более известен как Alex Lim).

"Встретились на студии с моим дорогим соавтором Игорем Николаевым и Алексом Лимом. Работа кипит, ведь впереди "Новая волна", для которой мы готовим кое-что особенное… Без душевных добрых воспоминаний не обошлось – вспомнили нашим трио песню "Ангел-хранитель", – написал под публикацией Крутой.

Фолловеры Игоря Яковлевича восхитились исполнением легендарной песни. Они также отметили, что с нетерпением ждут от трио совместной композиции:

"Великие".

"Такая атмосфера".

"Какая встреча! Какая песня!"

"Какие вы клевые, а самое главное – искренние".

"Легендарные! Долгих и счастливых дней жизни вам!"

"Мэтры! Любимые! Неповторимые! Талантливые! Люблю!"

"Моя бесконечная любовь – это музыка ваша, она как свет для меня".

"Какой ИИ? Вот, что надо слушать! Браво метрам, профессорам русской музыки".

"Самая лучшая песня! Мы пели ее на школьном выпускном, а я аккомпанировала".

"Да что ж такое-то! Опять! Опять одна из любимейших песен! Спасибо и за этот шедевр!"

"Два Игоря! Два таланта! Ваша музыка и песни для души! Очень люблю ваше творчество!"

"Ого, и снова "что-то особенное" от любимого маэстро! Ждем! Удачи, Игорь Яковлевич, во всех начинаниях".

"Метры нашей эстрады! Супер! Очень приятно видеть рядом с вами молодого, талантливого Алекса! Удачи вам! Успехов всегда и во всем!"

"Эта песня рядом, кажется, всю мою жизнь. Как и все ваше бесценное творчество, которое учило и учит добру, душе и человеческим ценностям. Спасибо".

"Когда все совпало – гениальные авторы, талантливые исполнители – это и есть музыка на века! Живите долго, творите на радость нам и пусть у каждого будет ангел-хранитель, направляющий ко всему светлому и доброму!"

"Спасибо за "Ангела-хранителя", Игорь Яковлевич! Сколько раз эта песня спасала в непростые времена и давала надежду на лучшее людям в разных городах и странах! Песня, которая будет жить еще долго-долго, потому что в каждом слове любовь, душа и талант двух маэстро! Ну а про мою любовь к "Новой Волне" я могу писать и говорить бесконечно".

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