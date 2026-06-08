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Культура и шоу-бизнес

"Только в исполнении Пугачёвой и Кудайбергена": кавер легендарной песни Крутого вызвал бурное обсуждение

композитор Игорь Крутой, певец Niletto, фото - Новости Zakon.kz от 08.06.2026 19:39 Фото: Instagram/igorkrutoy65, Instagram/niletto_official
Известный российский композитор Игорь Крутой показал новое звучание своей легендарной песни "Любовь, похожая на сон", которую он написал для Аллы Пугачёвой. Кавер, который исполнил певец Niletto (настоящее имя – Данил Прытков), вызвал неоднозначную реакцию, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий фрагмент программы "Привет, Андрей!" с Андреем Малаховым появился на странице 71-летнего маэстро в Instagram сегодня, 8 июня 2026 года.

"Здорово, когда песни прошлых лет продолжают жить и звучать, благодаря таким талантливым артистам. Даня Niletto очень тонко почувствовал настроение песни "Любовь, похожая на сон". А для меня всегда особая радость – быть рядом за роялем и видеть, как музыка находит отклик у нового поколения", – поделился Игорь Крутой.

Но не все поклонники согласились с маэстро. Новое звучание легендарной композиции вызвало бурное осуждение: одни написали, что лучше Аллы Борисовны никто не споет, другие отметили чувственное исполнение Димаша Кудайбергена. Были среди комментаторов и те, кто положительно оценил кавер Niletto. В целом, Крутого поблагодарили за шедевральные песни:

  • "Неплохо".
  • "Очень красиво и глубоко исполнено".
  • "Вечная музыка, вечные слова, вечная любовь".
  • "Зазвучала по-новому. Молодец, Даня. Игорь Яковлевич, спасибо".
  • "Любовь, похожая на сон" – одна из любимейших песен! Спасибо за этот шедевр!"
  • "Все-таки эта песня ассоциируется только с голосом Димаша Кудайбергена, лично для меня".
  • "Игорь Яковлевич, спасибо вам огромное за все хиты, написанные вами. А Niletto (Даня) – очень талантливый парень".
  • "Именно такое исполнение трогает сердце и душу. Нравится, что не рвет голос, а именно проживает, чувствует. Спасибо".
  • "Красиво. Но Димаш ее пел так, как будто, это все с ним самим происходило. Тембр Димаша – это неповторимое и неподражаемое".
  • "К сожалению или к счастью, эта песня может жить только в исполнении Аллы Борисовны, а все остальное – это только каверы (если можно так называть еще)".
  • "Niletto, спасибо за ваши каверы. Все песни, которые вы пробуете перепевать в своем исполнении, – вызывают бурю эмоций и мурашки по коже, браво!"
  • "У каждого артиста свой подход и своя изюминка в исполнении песни. Маэстро, ваша музыка на все времена. Трогательно, красиво и в душе умиротворение..."
  • "Очень крутая версия, хоть видно, как сильно он волнуется! Вы молодец, что продвигаете и новые, и уже хитовые песни для разных поколений и с разными артистами".
  • "Еще одно подтверждение тому, что нет супер артистов, есть супер песни, которые выводят артиста на высокий уровень… Игорь Яковлевич умеет удивлять, очень неожиданное и хорошее исполнение Дани это подтверждает…"
  • "Недавно посмотрела это видео, была в таком восторге! Даниил Сергеевич (Niletto) спел эту песню ничуть не хуже Димаша. Просто молодец! Так красиво спел, неожиданно. Удивил. Игорь Яковлевич, спасибо вам. Ждем новых песен в исполнении Даниила Сергеевича".

Димаш Кудайберген – Любовь, похожая на сон ("Новая волна")

Алла Пугачёва – Любовь, похожая на сон (Творческий вечер Игоря Крутого)

Отметим, что Алла Пугачёва впервые исполнила легендарную композицию в 1994 году на творческом вечере Игоря Крутого. В том же году "Любовь, похожая на сон" стала главным хитом РФ и прозвучала в финале фестиваля "Песня года-94".

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, фото - Новости Zakon.kz от 08.06.2026 19:39
Игорь Крутой показал, как в центре Москвы исполнили легендарный хит Аллы Пугачёвой

Отметим, что поклонники Игоря Крутого не в первый раз бурно обсуждают исполнение песни "Любовь, похожая на сон". К примеру, 27 апреля 2026 года, маэстро опубликовал видео с певицей Ларой Фабиан, которая исполнила легендарную композицию. Многим поклонникам исполнение не понравилось, а некоторые из них отметили: "Как Пугачёва никто не споет" и "До Димаша очень далеко".

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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