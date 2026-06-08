"Только в исполнении Пугачёвой и Кудайбергена": кавер легендарной песни Крутого вызвал бурное обсуждение

Известный российский композитор Игорь Крутой показал новое звучание своей легендарной песни "Любовь, похожая на сон", которую он написал для Аллы Пугачёвой. Кавер, который исполнил певец Niletto (настоящее имя – Данил Прытков), вызвал неоднозначную реакцию, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий фрагмент программы "Привет, Андрей!" с Андреем Малаховым появился на странице 71-летнего маэстро в Instagram сегодня, 8 июня 2026 года.

"Здорово, когда песни прошлых лет продолжают жить и звучать, благодаря таким талантливым артистам. Даня Niletto очень тонко почувствовал настроение песни "Любовь, похожая на сон". А для меня всегда особая радость – быть рядом за роялем и видеть, как музыка находит отклик у нового поколения", – поделился Игорь Крутой.

Но не все поклонники согласились с маэстро. Новое звучание легендарной композиции вызвало бурное осуждение: одни написали, что лучше Аллы Борисовны никто не споет, другие отметили чувственное исполнение Димаша Кудайбергена. Были среди комментаторов и те, кто положительно оценил кавер Niletto. В целом, Крутого поблагодарили за шедевральные песни:

"Неплохо".

"Очень красиво и глубоко исполнено".

"Вечная музыка, вечные слова, вечная любовь".

"Зазвучала по-новому. Молодец, Даня. Игорь Яковлевич, спасибо".

"Любовь, похожая на сон" – одна из любимейших песен! Спасибо за этот шедевр!"

"Все-таки эта песня ассоциируется только с голосом Димаша Кудайбергена, лично для меня".

"Игорь Яковлевич, спасибо вам огромное за все хиты, написанные вами. А Niletto (Даня) – очень талантливый парень".

"Именно такое исполнение трогает сердце и душу. Нравится, что не рвет голос, а именно проживает, чувствует. Спасибо".

"Красиво. Но Димаш ее пел так, как будто, это все с ним самим происходило. Тембр Димаша – это неповторимое и неподражаемое".

"К сожалению или к счастью, эта песня может жить только в исполнении Аллы Борисовны, а все остальное – это только каверы (если можно так называть еще)".

"Niletto, спасибо за ваши каверы. Все песни, которые вы пробуете перепевать в своем исполнении, – вызывают бурю эмоций и мурашки по коже, браво!"

"У каждого артиста свой подход и своя изюминка в исполнении песни. Маэстро, ваша музыка на все времена. Трогательно, красиво и в душе умиротворение..."

"Очень крутая версия, хоть видно, как сильно он волнуется! Вы молодец, что продвигаете и новые, и уже хитовые песни для разных поколений и с разными артистами".

"Еще одно подтверждение тому, что нет супер артистов, есть супер песни, которые выводят артиста на высокий уровень… Игорь Яковлевич умеет удивлять, очень неожиданное и хорошее исполнение Дани это подтверждает…"

"Недавно посмотрела это видео, была в таком восторге! Даниил Сергеевич (Niletto) спел эту песню ничуть не хуже Димаша. Просто молодец! Так красиво спел, неожиданно. Удивил. Игорь Яковлевич, спасибо вам. Ждем новых песен в исполнении Даниила Сергеевича".

Димаш Кудайберген – Любовь, похожая на сон ("Новая волна")

Алла Пугачёва – Любовь, похожая на сон (Творческий вечер Игоря Крутого)

Отметим, что Алла Пугачёва впервые исполнила легендарную композицию в 1994 году на творческом вечере Игоря Крутого. В том же году "Любовь, похожая на сон" стала главным хитом РФ и прозвучала в финале фестиваля "Песня года-94".

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Отметим, что поклонники Игоря Крутого не в первый раз бурно обсуждают исполнение песни "Любовь, похожая на сон". К примеру, 27 апреля 2026 года, маэстро опубликовал видео с певицей Ларой Фабиан, которая исполнила легендарную композицию. Многим поклонникам исполнение не понравилось, а некоторые из них отметили: "Как Пугачёва никто не споет" и "До Димаша очень далеко".