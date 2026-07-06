"Когда под угрозой дети, у меня нет выбора": МакSим сделала тяжелое заявление

Российская певица Марина Абросимова, также известная как МакSим, заявила, что ее книга "Другая реальность" не выйдет в свет. По словам именитой артистки, это произошло из-за звонка "больших дядей" в издательство, сообщает Zakon.kz.

Исполнительница хита "Знаешь ли ты" уточняет, что это случилось не по ее вине.

"Скажем так: "большие дяди" позвонили в издательство, мне, в типографию с очень настойчивой "просьбой" не выпускать эту книгу. Когда речь идет только обо мне, я могу бороться. Могу спорить. Могу идти до конца и принимать последствия своих решений. Но когда под угрозой оказываются моя семья и мои дети – у меня больше нет выбора. Я приношу свои личные извинения каждому, кто ждал ее выхода, кто поддерживал меня". Марина Абросимова

Артистка написала, что ей сложно подобрать слова, чтобы описать, что она сейчас чувствует.

"Я вложила в эту книгу всю душу, разорвала ее на кусочки, работала не только над текстом, но и над иллюстрациями вместе с художником. Я трепетно относилась к каждой детали, к каждому слову, потому что эта книга была не столько о событиях. Она была о моих чувствах, которые я по нескольким причинам не могла озвучивать ранее. Пока я писала эту книгу, она снова и снова доводила меня до слез радости и грусти. Мне приходилось доставать из самой глубины себя то, что я долго прятала. То, о чем не могла говорить. То, что годами жило внутри меня и, возможно, стало одной из причин моих проблем с зависимостью. Потому что я не умела говорить о своей боли. Я всегда старалась быть сильной. Не вмешивать других людей в свои проблемы. Не говорить с психологами. Не говорить даже с мамой. Я очень долго держала все в себе. И впервые я решилась открыться в книге". Марина Абросимова

Знаменитости казалось, что если она напишет правду о своих чувствах, если перестанет молчать, то позволит себе быть по-настоящему живой.

"И сейчас отмена этой книги для меня – не просто отмена проекта. Это удар в сердце. Это ощущение, будто кто-то взял мои самые искренние, самые добрые намерения, мои чувства, мою боль, мою попытку наконец заговорить – и просто растоптал их. Я никогда не думала, что то, во что ты вложил столько души, можно так легко запретить. И нет. Для тех, кто сейчас подумает, что это пиар-ход. Книгу гораздо проще выпустить, чем отменить. Поверьте. Тираж уже отпечатан, было сделано большое количество предзаказов. Я очень хотела, чтобы вы ее прочитали. И мне бесконечно больно оттого, что этого не произойдет". Марина Абросимова

Также она отметила, что пока не готова отвечать на комментарии и обсуждать произошедшее.

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