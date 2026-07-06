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Культура и шоу-бизнес

"Здесь началась моя жизнь": самый известный клоун Казахстана Мурат Мутурганов вернулся в Жезказган

Мурат Мутурганов, артист, фото - Новости Zakon.kz от 06.07.2026 12:08 Фото: Instagram/muturganov_murat
Многократный лауреат международных цирковых фестивалей 42-летний Мурат Мутурганов рассказал о необычной поездке в Жезказган, сообщает Zakon.kz.

Артист признался, что лишь немногие знают о том, что он родился в Жезказгане.

"Так получилось, что мама была там проездом, и именно в этом городе я появился на свет. Спустя всего несколько дней мы уехали, и долгое время я здесь больше не бывал. И вот спустя много лет судьба вновь привела меня в Жезказган. Одним из самых трогательных моментов этой поездки стало посещение роддома, где я родился. Это было очень необычное и волнительное чувство – спустя столько лет оказаться в месте, где когда-то началась моя жизнь".Мурат Мутурганов

Ведущий уточнил, что эта поездка подарила ему много новых мыслей, вдохновения и энергии.

"Я познакомился с замечательными людьми, обрел новых друзей и еще раз убедился, что в нашей стране столько удивительных мест и прекрасных людей. Спасибо, Жезказган, за теплый прием, искренние эмоции и воспоминания, которые останутся со мной надолго. Очень рад, что смог снова побывать в городе, с которого началась моя история".Мурат Мутурганов

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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