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Культура и шоу-бизнес

Ушла из жизни исполнительница хита Holding Out For A Hero Бонни Тайлер

Британская певица , фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2026 19:56 Фото: Facebook/Bonnie Tyler
8 июля 2026 года в возрасте 75 лет скончалась легендарная британская певица Бонни Тайлер, подарившая миру такие хиты, как Total Eclipse of the Heart и Holding Out For A Hero, сообщает Zakon.kz.

Печальной новостью поделились на страничке звезды в Facebook.

"Семья и команда Бонни с разбитым сердцем сообщает, что Бонни неожиданно скончалась прошлой ночью в больнице в Португалии в результате болезни, от которой она лечилась. В ближайшее время мы сделаем еще одно заявление, но пока просим конфиденциальности, чтобы справиться с этой трагедией", – говорится в сообщении.

В мае этого года исполнительницу экстренно госпитализировали для операции на кишечнике. Сообщалось, что хирургическое вмешательство прошло успешно, однако позже Тайлер пришлось ввести в искусственную кому.

15 июня в ее аккаунте появился пост о том, что звезду уже вывели из комы, но она все еще оставалась в отделении реанимации.

Будущая знаменитость родилась 8 июня 1951 года в Великобритании. Мировая известность пришла к ней еще в 1970-х годах, однако следующее десятилетие принесло ей статус суперзвезды и всенародную любовь.

Ранее в возрасте всего 37 лет оборвалась жизнь другой британской певицы Лорен Беннетт. Артистка получила известность благодаря перезапуску группы Pussycat Dolls.

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Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
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