Скончался знаменитый зоолог, посвятивший жизнь защите слонов

Британский зоолог и основатель Save the Elephants (Спасите слонов) Иэн Дуглас-Гамильтон умер 8 декабря 2025 года в возрасте 83 лет, сообщает Zakon.kz.

Дуглас-Гамильтон был известен десятилетиями работы по охране природы, включавшей в себя новаторское отслеживание и ношение ошейников для защиты слонов от браконьерства, пишет ABC.

"Иэн сыграл ключевую роль в разоблачении кризиса браконьерства в отношении слоновой кости, задокументировав уничтожение более половины африканских слонов за одно десятилетие, что привело к принятию важного межправительственного решения о запрете международной торговли слоновой костью в 1989 году", – говорится в заявлении.

В 1993 году он основал организацию Save the Elephants (STE), которая стала главным центром науки и защиты слонов.

"Независимо от того, сидел ли он тихо среди слонов, изучал карты их перемещений или кружил над стадом на своем любимом самолете, этот блеск в его глазах не исчезал. Он никогда не терял своего неиссякаемого любопытства к тому, что происходит в сознании одного из самых удивительных созданий нашей планеты", – сказал генеральный директор группы Фрэнк Поуп.

У Дугласа-Гамильтона остались жена Ория, две дочери и шестеро внуков.

Администрация зоопарка Алматы опубликовала познавательный ролик о слонах. Как оказалось, самые крупные наземные животные на Земле вовсе не мстители, а жертвы мифов и недопонимания.

